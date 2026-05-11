Ankara'da feci kaza! Yem karma makinesi 2 kardeşi kaptı

Ankara'da yaşanan feci kaza bir aileye ateş düşürdü. Yem karma makinesi 2 kardeşi kaptı; biri hayatını kaybetti biri ağır yaralandı.

Ankara’nın Polatlı ilçesinde bir besi çiftliğinde meydana gelen feci kazada 15 yaşındaki Mehmet D. hayatını kaybetti. Kardeşini kurtarmak için hamle yapan ablası ise ağır yaralandı.

Olay, Polatlı’ya bağlı Türkkarsak Mahallesi’ndeki bir besi çiftliğinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki Mehmet D. çiftlikte çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle yem karma makinesine kapıldı. Kardeşinin makineye kapıldığını gören ablası, onu kurtarmak için müdahale etmek istedi ancak o da kolunu makinenin dişlilerine kaptırdı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 15 yaşındaki Mehmet D.’nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kardeşini kurtarmaya çalışırken kolu kopan ve ağır yaralanan abla ise yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Mehmet D.’nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, bir aileyi yasa boğan feci kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

