Son dakika | Saadet Partisi'ne 'butlan'a ret!

CHP’deki 'butlan' tartışmalarının ardından bu defa Saadet Partisi’nin 24 Kasım 2024’te yapılan 9. Olağan Büyük Kongresi yargıya taşınmıştı. Eski Van İl Başkanı Mehmet Necip Yavuzer ve beraberindeki isimlerin açtığı davada kongrenin usulsüz olduğu öne sürülerek partiye 3 kişilik kayyum heyeti atanması talep edilmişti.

Mehmet Necip Yavuzer’in konu hakkında daha önce yaptığı açıklamalarda, 9. Olağan Kongrede 1.026 kişinin oy kullandığı, fakat delegeliği düştüğü iddia edilen 789 kişinin çıkarılması halinde geçerli delege sayısının 237’ye düşeceği öne sürülmüştü.

GÖZLER BUGÜNE ÇEVRİLMİŞTİ

CHP'nin ardından Saadet'e de açılan butlan davasından bugün karar çıktı. Mahkeme butlan talebini reddetti. Kararda istinaf yolunun açık olduğu kaydedildi.

ARIKAN CUMHURBAŞKANI ADAYINI AÇIKLAMAMIŞTI

Saadet Partisi cumhurbaşkanı adayını 'Silivri'ye girmesin' diye açıklamıyor!

Saadet Partisi lideri, geçtiğimiz günlerde yayınlanan katıldığı TV yayınında cumhurbaşkanı adaylığı için bir isim üzerinde çalıştıklarını ifade ederek “Biz öyle bir isim üzerinde çalışıyoruz ki, o ismi açıkladığımızda tüm Türkiye, 86 milyon “oh be” diyecek. “İşte aradığımız bu” diyecek. Bunun çalışmalarını biz yapıyoruz” sözlerini kullanmıştı.