Saadet Partisi cumhurbaşkanı adayını 'Silivri'ye girmesin' diye açıklamıyor!

AKP iktidarı, CHP’nin tüm çağrılarına rağmen erken ve ara seçime kapılarını kapatırken kamuoyunda ise seçim talebi giderek güçleniyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunmasına ise tepkiler artarak devam ediyor.

Saadet Partisi Lideri Mahmut Arıkan 'seçim seferberliği' ilan etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, NOW TV’de yayınlanan Çalar Saat programına katılarak gündeme ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Arıkan, açıklamasında cumhurbaşkanı adaylığı için bir isim üzerinde çalıştıklarını ifade ederek “Biz öyle bir isim üzerinde çalışıyoruz ki, o ismi açıkladığımızda tüm Türkiye, 86 milyon “oh be” diyecek. “İşte aradığımız bu” diyecek. Bunun çalışmalarını biz yapıyoruz” sözlerini sarf etti.

“SİLİVRİ’DE BİR NÜFUS DAHA ARTMAMASI İÇİN…”

Arıkan, aday profiline ilişkin kendisine yöneltilen soruya “Şöyle ifade edeyim, Silivri’de bir nüfus daha artmaması için onu şimdilik tutalım biz. Onu biraz zamana havale etmekte fayda var” ifadeleriyle yanıt verdi.

Saadet Partisi lideri Arıkan: İktidar seçim konusunda hülle peşinde

Sözlerinin devamında, “Çıkartacağımız ismin etrafını ilke ve prensiplerle donatarak çıkartmak istiyoruz. Yani bu akademisyen, iş insanı, siyasetçi bunların hepsinin çok küçük ayrıntı olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullanan Arıkan, “Çıkacak bizim cumhurbaşkanı adayımız, 86 milyon insanımızın hiçbiri yarın için kaygı duymayacak.” dedi.

“ADAYIMIZIN BAŞINA BİR İŞ GELMESİNDEN KORKUYORUZ”

Arıkan, söz konusu çalışmalardan adaylarının da haberi olduğunu belirtti. Mahmut Arıkan, Gelecek ve Deva partilerinin adayın kim olduğunu bilip bilmediğine ilişkin sorulan soru üzerine ise, “Burada bırakalım. Adayımızın başına bir iş gelmesinden korkuyoruz” ifadelerine yer verdi.