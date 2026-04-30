Üniversite kampüsünde petrol: Kuyular açılacak

Diyarbakır'ın tarihi Sur ilçesinde yer alan Dicle Üniversitesi yerleşkesinde yürütülen enerji arama çalışmalarından sonuç alındı. Yiğitçavuş Mahallesi mevkiinde yapılan sismik incelemeler neticesinde bölgede petrol rezervine ulaşıldığı kaydedildi.

Bu gelişme üzerine üniversite yönetimi ile SANKO Holding bünyesindeki PETAR A.Ş. arasında resmi bir protokol imzalandı.

10 YILLIK KİRALAMA SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Proje kapsamında petrolün çıkarılması ve işlenmesi amacıyla üniversiteye ait ilgili arazinin 10 yıl süreyle kiralanması kararlaştırıldı.Yapılan anlaşma gereği bölgede belirlenen 2 farklı lokasyonda hızlı bir şekilde sondaj kuyularının açılması hedefleniyor.

SATIŞ GELİRİNDEN ÜNİVERSİTEYE PAY VERİLECEK

Enerji üretimine yönelik hazırlanan sözleşmede üniversite için önemli bir finansal kaynak detayı da yer aldı. Buna göre sahada elde edilecek petrolün satışından elde edilen toplam hasılatın yüzde 3'ü doğrudan Dicle Üniversitesi'ne aktarılacak.

"SÜREÇ GEREKLİ İZİNLER ALINARAK TAMAMLANDI"

Üniversiteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Üniversitemize ait Diyarbakır İli Sur İlçesi Yiğitçavuş Mahallesinde bulunan 7567 ada 41 no.lu parselde gerçekleştirilen sismik arama çalışmaları sonucunda, sahada sondaj kuyuları açılması amacıyla ilgili alanın 10 yıllığına kiralanması talep edildi. Yapılan teknik ve idari değerlendirmeler neticesinde söz konusu talep, Üniversite Yönetim Kurulu kararıyla uygun bulunmuş; ardından bağlı bulunulan Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gerekli izinler alınarak süreç tamamlandı. Dicle Üniversitesi Rektörlüğü’nde gerçekleştirilen imza töreninde sözleşme, Rektörümüz Prof. Dr. Kamuran Eronat ile PETAR Doğalgaz ve Petrol Arama Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Akyol tarafından imzalandı. İmzalanan sözleşme kapsamında, elde edilecek petrolün satış hasılatı üzerinden Üniversitemize pay verilecektir. Devlet hissesi ve yüzde 25 oranındaki işletme giderleri düşüldükten sonra kalan net hasılat üzerinden % 3 (yüzde üç) oranında pay Üniversitemize aktarılacak.

"TOPLAMDA 6 KUYUNUN FAALİYETE GEÇİRİLMESİ HEDEFLENİYOR"

Kampüsün Hukuk Fakültesi’nin arkasındaki alanlarda sondaj çalışmasının yapılacağının kaydedildiği açıklamada, çalışmalara dair şu bilgiler de yer aldı: