Saadet Partisi Lideri Mahmut Arıkan 'seçim seferberliği' ilan etti

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin teşkilat üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen "Türkiye Divanı" programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına Kahramanmaraş'taki okul baskınında öğrencilerini korumak için canını feda eden öğretmen Ayla Kara’yı ve hayatını kaybeden öğrencileri anarak başlayan Arıkan, "Şanlıurfa’da, Kahramanmaraş’ta bu vahşete maruz kalan tüm çocuklarımızın yanındayız. Evladını kaybeden tüm ailelerin yanındayız. Bu vesileyle bir kez daha hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum." dedi.

Yoğun katılımın sağlandığı programda adalet arayışında olan Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş ve Gülistan Doku'nun annesi Bedriye Doku'nun yanında olduklarını belirten Saadet Partisi Lideri Arıkan, şunları söyledi:

"Biz bugün burada; Rojin’in babası Nizamettin Kabaiş’in, Gülistan’ın annesi Bedriye Doku’nun adalet ve hakikat arayışının yanındayız. Biz bugün burada, soykırımcı İsrail’in katlettiği Gazzeli çocukların yanındayız. Her şeyden habersiz gittikleri ilkokulda katil Amerika’nın katlettiği Minaplı çocukların yanındayız. Çok uluslu şirketler tarafından madenlerde, fabrikalarda, tarlalarda emeği sömürülenlerin yanındayız. Evine ekmek götüremeyen asgari ücretli babanın, torununa mahcup olan emeklinin, daha iyi bir yaşam sunulmayan engellimizin, tarlasını süremeyen çiftçimizin yanındayız. Evladını bağımlılıktan kurtarmaya çalışan annelerin, emeği görünmeyen ev hanımlarının yanındayız. Yurt bulamayan, burs yetiremeyen, hakkı olduğu halde mülakatta elenen, yuva kurmak isteyen ama buna imkan bulamayan gençlerin yanındayız. Biz bugün burada takipsizlik ve beraat aldığı halde görevine iade edilmeyen KHK’lıların, yıllarca çalışıp emeği yok sayılan staj ve çıraklık mağdurlarının, hâlâ kalıcı çözüme ulaşamayan depremzedelerin yanındayız. Giresun’da, Ordu’da parsel parsel ihale edilen yaylaların, ormanların, su havzalarının, Karadeniz halkının yanındayız."

"BU BULUŞMA YENİ BİR BAŞLANGICIN İŞARET FİŞEĞİ OLACAK"

On binlerce teşkilat mensubu ile Büyük Ankara Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Divanı'nda buluştuklarını ifade eden Arıkan, divanın bir hafıza kurumu olduğunu belirtti:

"İşte böylesi kritik bir süreçte, önemli kararları ilan edeceğimiz böyle bir günde Türkiye Divanımızı topladık. Ve bu buluşma, Türkiye siyasetinde yeni bir başlangıcın işaret fişeği olacak."

Özel ve Erbakan'dan iktidara erken seçim ve ara seçim çağrısı

"TÜRKİYE 'BANA NE AMERİKA'DAN' DİYECEK İRADEYLE YÖNETİLMELİ"

Türkiye'nin dünyanın vicdan ve adalet kutbu olmak zorunda olduğunu söyleyen Arıkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylesine büyük bir tarihî sorumluluk; yorgun kadrolarla, ezberlenmiş cümlelerle taşınamaz! Ufku daralmış, heyecanını kaybetmiş bir iktidar bunu yapamaz. Türkiye; fırsatları milletin hayrına çevirebilen, sorumluluktan kaçmayan, yük almaktan korkmayan, birilerinin övgüsünü beklemeden feraset ve cesaretle 'Bana ne Amerika’dan' diyebilecek bir irade tarafından yönetilmek zorundadır."

"DERSİMİZE ÇOK İYİ ÇALIŞTIK"

Türkiye’nin bütün meselelerinin çözüm yollarını ortaya koydukları "Saadet Çözer" adlı çalışmalarının hazır olduğunu ifade eden Arıkan, "Biz dersimize çok iyi çalıştık." diyerek şunları söyledi:

"Hiç kimsenin şüphesi olmasın, Saadet Partisi olarak iktidara hazırız. Bunlar projelerimizdi. Peki, iktidara gelince yapacağımız ilk düzenlemeler ne olacak? En önce devleti yeniden milletin devleti haline getireceğiz. Kurumu kişiye, hukuku keyfe, yönetimi talimata teslim etmeyeceğiz. Hukuk devletini yeniden hâkim kılacağız. Ülke kararnamelerle değil, yasalarla yönetilecek. Ülkedeki tek gerçek saray 'Adalet Sarayı' olacak. Kurumların kilit noktalarına yerleştirilen partizan kadrolaşmayı tasfiye edeceğiz. Devlet kadrolarını parti bürosu gibi kullanan anlayışı sona erdireceğiz."

"SEÇİM TAKVİMİMİZ BAŞLAMIŞTIR"

Saadet Partisi olarak "Seçim Seferberliği" ilan ettiklerini duyuran Genel Başkan Mahmut Arıkan, "Bizim seçim takvimimiz bugünden itibaren başlamıştır." ifadelerini kullandığı konuşmasını şöyle noktaladı: