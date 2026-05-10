Küçük ortak Destici'nin 'emekli maaşı' isyanı sürüyor: Bari şu 30'u verin

Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AKP iktidarının ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerini sürdürüyor.

"Temmuz ayı yaklaşıyor. Memurlarımız, memur emeklilerimiz, kamu işçilerimiz artan enflasyon kadar zam alacaklar. Ama asgari ücretlilerimize zam yok," diyen Destici, Ankara'da partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Onun için asgari ücretlilerimizin ücretleri de en az enflasyon kadar; temmuz ayında kurul toplanarak artırılmalıdır. Bunu söyledik ve söylemeye devam edeceğiz. Bu bir adaletsizliktir. Bir kısmına verip bir kısmına vermemek adaletsizliktir."

Küçük ortak Destici'den AKP'ye 'ara zam' çağrısı: Enflasyon düşmedi

Emekli aylıklarına da değinen BBP Lideri, Temmuz 2023'ten bu yana emekli yurttaşlara haksızlık edildiğini vurguladı:

"Bunun kademeli olarak düzeltilmesi gerekir. Kısaca 2023 Ocak'ta memur 3 lira alırken en düşük emekli 2 lira almaktaydı. Yani 11 bine 7 bin 500; bugün 60 bine 20 bin. Halbuki o orana göre 60 bine 40 bin olması lazım. Biz de diyoruz ki hadi 40 bini veremediniz, bari önce şu 30'u bir verin ve daha sonra da emekliyle çalışan arasındaki o 3'te 2'lik dengeyi tekrar tesis edelim. Emeklilerimizin ikramiyeleri Ramazan Bayramı'nda artırılmadı, 3 bin lirada kaldı ama şimdi Kurban Bayramı geliyor. Aynı yerde sayamaz. Çünkü enflasyon var, hayat pahalılığı var. Özellikle gıda enflasyonu; bakın bunun da irdelenmesi lazım."