Küçük ortak Destici'nin 'emekli maaşı' isyanı sürüyor: Bari şu 30'u verin

AKP'nin iktidar ortaklarından BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin ekonomiye yönelik tepkisi sürüyor. 2023'ten bu yana emeklilere haksızlık edildiğini vurgulayan Destici, emekli maaşının 40 bin lira olması gerektiğini belirterek, "Hadi 40 bini veremediniz, bari önce şu 30'u bir verin ve daha sonra da emekliyle çalışan arasındaki o 3'te 2'lik dengeyi tekrar tesis edelim diyoruz," dedi.

Cumhur İttifakı ortaklarından Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, AKP iktidarının ekonomi politikalarına yönelik eleştirilerini sürdürüyor.

"Temmuz ayı yaklaşıyor. Memurlarımız, memur emeklilerimiz, kamu işçilerimiz artan enflasyon kadar zam alacaklar. Ama asgari ücretlilerimize zam yok," diyen Destici, Ankara'da partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Onun için asgari ücretlilerimizin ücretleri de en az enflasyon kadar; temmuz ayında kurul toplanarak artırılmalıdır. Bunu söyledik ve söylemeye devam edeceğiz. Bu bir adaletsizliktir. Bir kısmına verip bir kısmına vermemek adaletsizliktir."

"40 BİNİ VEREMEDİNİZ BARİ ŞU 30'U VERİN"

Emekli aylıklarına da değinen BBP Lideri, Temmuz 2023'ten bu yana emekli yurttaşlara haksızlık edildiğini vurguladı:

"Bunun kademeli olarak düzeltilmesi gerekir. Kısaca 2023 Ocak'ta memur 3 lira alırken en düşük emekli 2 lira almaktaydı. Yani 11 bine 7 bin 500; bugün 60 bine 20 bin. Halbuki o orana göre 60 bine 40 bin olması lazım. Biz de diyoruz ki hadi 40 bini veremediniz, bari önce şu 30'u bir verin ve daha sonra da emekliyle çalışan arasındaki o 3'te 2'lik dengeyi tekrar tesis edelim. Emeklilerimizin ikramiyeleri Ramazan Bayramı'nda artırılmadı, 3 bin lirada kaldı ama şimdi Kurban Bayramı geliyor. Aynı yerde sayamaz. Çünkü enflasyon var, hayat pahalılığı var. Özellikle gıda enflasyonu; bakın bunun da irdelenmesi lazım."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

