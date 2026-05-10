Özgür Özel'den memleketinde 'Anneler Günü' ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da annesi Şükran Özel'in Anneler Günü'nü kutladıktan sonra; hayatını kaybeden belediye başkanlarının annelerini ve ayrıca Gülşah Durbay ile Ferdi Zeyrek'in annelerini ziyaret etti.

Özgür Özel ve İmamoğlu'ndan duygusal Anneler Günü mesajı

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ZEYREK VE DURBAY AİLESİNE ZİYARET

CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda; Genel Başkan Özgür Özel'in Anneler Günü'nde Manisa'da kendi annesinin yanı sıra Ferdi Zeyrek'in ve Gülşah Durbay'ın anneleri ile hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Güney Temiz'in annesini ziyaret ettiği belirtildi.

Paylaşımda şunlara yer verildi:

"Genel Başkanımız Özgür Özel, Manisa’da annesi Şükran Özel’in Anneler Günü’nü kutladıktan sonra merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek’in annesi Gülten Zeyrek’i, merhum Şehzadeler Belediye Başkanımız Gülşah Durbay’ın annesi Fatma Durbay’ı ve Manisa Büyükşehir Belediyemizin merhum Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Güney Temiz’in annesi Zekiye Temiz’i ziyaret ederek Anneler Günü dileklerini iletti."

Ziyaretin ardından CHP Lideri Özgür Özel, geçtiğimiz yıl 14 Aralık'ta tedavi gördüğü hastenede yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın kabrini ziyaret etti.