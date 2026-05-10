Özgür Özel ve İmamoğlu'ndan duygusal Anneler Günü mesajı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla kişisel sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı. CHP lideri Özel, ilgili paylaşımında annesiyle Anıtkabir'in önünde çekilmiş olan bir fotoğrafına yer verdi.

"ANNELER SADECE EVLAT BÜYÜTMEZ"

Özel, X platformu üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Anneler; sadece evlat büyütmez... Vicdan büyütür, dayanışma büyütür, umut büyütür Başta şehit annelerimiz olmak üzere, emeğiyle, sevgisiyle, direnciyle hayatımıza ışık olan tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun."

SİLİVRİ'DEN VİDEOLU MESAJ

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ndan da Anneler Günü için bir mesaj geldi. İmamoğlu, videolu mesajında annesi ve eşi Dilek İmamoğlu başta olmak üzere tüm annelere seslendi.

'TUTUKLU ANNELER' VURGUSU

İmamoğlu'nun mesajı, "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabı üzerinden kamuoyu ile paylaşıldı. İmamoğlu'nun mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Canım annemin,

sevgili eşim Dilek’in,

kıymetli kızkardeşimin,

tutuklu annelerin,

çocukları tutuklu annelerin,

şehit annelerinin,

kısacası tüm annelerin,

anneler günü kutlu olsun."