Aynı araçla 3 ilçede 8 ayrı saldırı: 13 şüpheli yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Kurulan suç örgütüne üye olma', 'Yağma', 'Mala zarar verme' ve 'Yaralama' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında operasyon başlattı. Eyüpsultan'da meydana gelen 6 ayrı silahlı saldırıya karıştıkları belirlenen 2'si 18 yaşından küçük toplam 4 şüpheli; 4 ruhsatsız tabanca ve çalıntı bir motosikletle birlikte yakalandı. Yapılan incelemede, bu şüphelilerin saldırıları bir suç örgütü adına gerçekleştirdiği tespit edildi.

BİR AY BOYUNCA AYNI ARAÇ KULLANILDI

Soruşturmanın devamında, Eyüpsultan’daki bir iş yerine yönelik saldırıda kullanılan otomobilin marka ve modeli belirlendi. Otomobilin sürücüsü A.S. gözaltına alınırken, yapılan incelemeler aynı aracın yaklaşık bir ay içerisinde birçok farklı saldırıda kullanıldığını gösterdi. Tespit edilen saldırı kayıtları şu şekilde sıralandı:

14 Nisan: Bir iş yerine yönelik silahlı saldırı,

20 Nisan: E.G. isimli kişiye yönelik saldırı,

1 Mayıs: İki ayrı iş yerine düzenlenen saldırılar,

3 ve 5 Mayıs: Eyüpsultan'da aynı iş yerinin kurşunlanması,

6 Mayıs: Üsküdar'da Ş.F. isimli kişinin yaralandığı silahlı saldırı,

9 Mayıs: Ataşehir'de faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik saldırı.

TOPLAM GÖZALTI SAYISI 13’E YÜKSELDİ

Eyüpsultan'daki eylemlerle bağlantılı ilk etapta yakalanan 4 şüpheli ve otomobili kullanan sürücünün ardından, düzenlenen yeni operasyonlarla 8 şüpheli daha yakalandı. Operasyonlar sonucunda gözaltına alınanların sayısı, 2'si 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 13'e ulaştı.

'Ruhsuzlar' organize suç örgütüne operasyon

İŞLEMLER EMNİYETTE DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan 13 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında ele geçirilen ruhsatsız silahlar ve çalıntı araçlarla ilgili incelemeler devam ederken, şüphelilerin örgüt faaliyetleri altındaki diğer bağlantıları araştırılıyor. (DHA)