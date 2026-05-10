Aynı araçla 3 ilçede 8 ayrı saldırı: 13 şüpheli yakalandı

Aynı araçla 3 ilçede 8 ayrı saldırı: 13 şüpheli yakalandı
Yayınlanma:
İstanbul’da nisan ve mayıs ayları içinde Eyüpsultan, Üsküdar ve Ataşehir ilçelerinde gerçekleştirilen 8 ayrı silahlı saldırıyla ilgili 2’si çocuk toplam 13 kişi gözaltına alındı. Emniyet verileri, suç örgütü üyelerinin saldırıların çoğunda aynı otomobili kullandığını ortaya çıkardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Kurulan suç örgütüne üye olma', 'Yağma', 'Mala zarar verme' ve 'Yaralama' suçlamalarıyla yürütülen soruşturma kapsamında operasyon başlattı. Eyüpsultan'da meydana gelen 6 ayrı silahlı saldırıya karıştıkları belirlenen 2'si 18 yaşından küçük toplam 4 şüpheli; 4 ruhsatsız tabanca ve çalıntı bir motosikletle birlikte yakalandı. Yapılan incelemede, bu şüphelilerin saldırıları bir suç örgütü adına gerçekleştirdiği tespit edildi.

BİR AY BOYUNCA AYNI ARAÇ KULLANILDI

Soruşturmanın devamında, Eyüpsultan’daki bir iş yerine yönelik saldırıda kullanılan otomobilin marka ve modeli belirlendi. Otomobilin sürücüsü A.S. gözaltına alınırken, yapılan incelemeler aynı aracın yaklaşık bir ay içerisinde birçok farklı saldırıda kullanıldığını gösterdi. Tespit edilen saldırı kayıtları şu şekilde sıralandı:

14 Nisan: Bir iş yerine yönelik silahlı saldırı,
20 Nisan: E.G. isimli kişiye yönelik saldırı,
1 Mayıs: İki ayrı iş yerine düzenlenen saldırılar,
3 ve 5 Mayıs: Eyüpsultan'da aynı iş yerinin kurşunlanması,
6 Mayıs: Üsküdar'da Ş.F. isimli kişinin yaralandığı silahlı saldırı,
9 Mayıs: Ataşehir'de faaliyet gösteren bir iş yerine yönelik saldırı.

TOPLAM GÖZALTI SAYISI 13’E YÜKSELDİ

Eyüpsultan'daki eylemlerle bağlantılı ilk etapta yakalanan 4 şüpheli ve otomobili kullanan sürücünün ardından, düzenlenen yeni operasyonlarla 8 şüpheli daha yakalandı. Operasyonlar sonucunda gözaltına alınanların sayısı, 2'si 18 yaşından küçük olmak üzere toplam 13'e ulaştı.

'Ruhsuzlar' organize suç örgütüne operasyon'Ruhsuzlar' organize suç örgütüne operasyon

İŞLEMLER EMNİYETTE DEVAM EDİYOR

Gözaltına alınan 13 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor. Soruşturma kapsamında ele geçirilen ruhsatsız silahlar ve çalıntı araçlarla ilgili incelemeler devam ederken, şüphelilerin örgüt faaliyetleri altındaki diğer bağlantıları araştırılıyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
"Deli misin?" diyenlere inat 40 dakikalık yolu 40 saniyeye indirdi
40 dakikalık yol 40 saniye oldu
Türkiye
Abdurrahman Dilipak'tan AKP'ye: Dipten gelen dalgayı hissedebiliyor mu?
Abdurrahman Dilipak'tan AKP'ye: Dipten gelen dalgayı hissedebiliyor mu?
Yavru kedileri poşete koyup çöpe attılar! Bu nasıl vicdansızlık
Yavru kedileri poşete koyup çöpe attılar! Bu nasıl vicdansızlık