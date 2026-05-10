Yavru kedileri poşete koyup çöpe attılar! Bu nasıl vicdansızlık

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çöp konteynerine ağzı bağlı poşette bırakılan 3 yavru kediden 2’si öldü.

Olay, dün Bodrum’un Kızılağaç Mahallesi’nde meydana geldi. Yoldan geçen bir kişi, çöp konteynerinden gelen sesler üzerine çöpleri kontrol etti. Sesin bağlı bir poşetten geldiğini fark eden kişi, poşeti açtığında 3 yavru kediyle karşılaştı.

3 YAVRU KEDİDEN 2’Sİ ÖLDÜ

Yavru kedilerden 2’sinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, hayatta olduğu anlaşılan diğer yavru ise poşetten çıkarıldı.

Kedileri bulan ve sağ kalan yavruyu sahiplenen kişi, çektiği videoda yaşanan duruma tepki gösterdi. Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

