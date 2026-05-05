Bu çocuklara neler oluyor? Çuvaldaki kediyi duvara vurup satırla poz verdiler

Van’da bir grup çocuğun, iddiaya göre çuvalın içine koydukları bir kediyi duvara vurarak öldürdüğü görüntüler kan dondurdu.

Bir çocuk kediyi, çuvalla birlikte duvara vururken diğer çocuk ise o anları kaydetti. Videodaki bir başka çocuğun ise elinde satır olduğu görüldü. Elinde satır olan çocuğun, aynı zamanda çuvalı da tekmelediği kaydedildi.

“ÖLMEMİŞ BUNLAR 9 CANLIDIR”

Kaydedilen kan donduran görüntülerde, bir çocuğun “Tamam kediyi çıkar, ölmüş” dediği, çuvaldaki kediyi duvara çarpan çocuğun ise “Yoo çıkarmam. Oğlum bunlar dokuz canlıdır” ifadelerini kullandığı duyuldu.

ELİNDE SATIRLA POZ VERDİ!

Aynı zamanda görüntülerde, bir çocuğun elinde satırla poz verdiği ve “Bak getirmişim, öldüreceğim” dediği de duyuldu.

Editörün Notu: Söz konusu görüntüler yoğun şiddet, vahşet ve rahatsız edici unsurlar içerdiği için video habere eklenmedi.