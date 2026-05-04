Kedinin suratına yağ çözücü sıktı! Vicdansız kadın gözaltına alındı
Yayınlanma:
Kocaeli'de "Gel annem gel" diyerek yanına çağırdığı bir kedinin suratına yağ çözücü sprey sıkan market çalışanı kadın gözaltına alındı.
Kocaeli Karamürsel'de ilçeye bağlı Kayacık Mahallesi'ndeki bir zincir markette çalışan kadın, marketin önünde duran bir kediyi "Gel annem gel" diyerek yanına çağırdı.
KEDİNİN SURATINA YAĞ ÇÖZÜCÜ SIKTI
Kedinin yanına yaklaşmasıyla arkasında sakladığı yağ çözücü spreyi çıkaran kadın, spreyi kedinin suratına sıktı.
Kedi, arabanın altına sığınırken kadın arabanın yanına giderek kediye sprey sıkmaya devam etti. Kedi daha sonra bölgeden uzaklaştı.
Yaşananları başka bir kadın, kahkaha atarak ve "Yazık hayvana" diyerek cep telefonuyla kaydetti.
GÖZALTINA ALINDI
Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken vicdansız kadın, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)