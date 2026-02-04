Bahçesine giren köpeği öldüren vicdansız apar topar kaçtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, bahçesine giren köpeği tüfekle vurdu. Saçmaların isabet ettiği köpek hayatını kaybederken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tavuklarını kovalamasını gerekçe gösteren bir kişi, bahçesine giren köpeğe tüfekle ateş açtı.

BAHÇESİNE GİREN KÖPEĞİ ÖLDÜRDÜ

Saçmaların isabet etmesi sonucu yaralanan köpek, canhavliyle kırsal İsaören Mahallesi evin yakınındaki yeşil alana kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı köpek, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekiplerince koruma altına alınarak acil müdahaleye tabi tutuldu.

Veteriner hekimlerin yoğun çabasına ve tüm tıbbi müdahalelere rağmen, vücudunda derin hasar oluşan talihsiz köpek kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bolvadin'de bir köpek işkence yapılarak öldürüldüBolvadin'de bir köpek işkence yapılarak öldürüldü

KAÇAN VİCDANSIZ ARANIYOR

Jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kimliği belirsiz şahsın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

