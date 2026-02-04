Bahçesine giren köpeği öldüren vicdansız apar topar kaçtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi, bahçesine giren köpeği tüfekle vurdu. Saçmaların isabet ettiği köpek hayatını kaybederken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.