Bolvadin'de bir köpek işkence yapılarak öldürüldü

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir köpek, ayaklarından asılıp, işkence edilerek öldürüldü. Aynı ilçede daha önce Bolvadin Belediyesi de köpek katliamı ile gündeme gelmişti.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgilere göre bir köpek, ayaklarından iple asılıp, işkence edilerek öldürüldü.

Duruma tepki gösteren hayvanseverler, olaya ilişkin adli ve idari sürecin titizlikle yürütülmesini, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanıp cezalandırılmasını talep etti.

"CANA KIYMANIN BAHANESİ OLMAZ"

Eber Gölü Yaşasın Derneği Başkanı Ekrem Önder Çiftçi, tepki çeken olayla ilgili çağrıda bulundu.

Hayvanlara yönelik şiddetin arttığına dikkat çeken Çiftçi, "Doğaya, hayvana ve yaşama düşman olan bu zihniyetle mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Eber Gölü'ne zarar veren anlayış ile bir köpeği ayaklarından asarak öldüren anlayış aynıdır. Bu vicdansız ve sorumsuz bir yaklaşımdır. Toplum olarak bu caniliğe sessiz kalmamalıyız. Yaşam hakkı kutsaldır. Bir cana kıymanın bahanesi olmaz. Merhametin bittiği yerde çürüme başlar" diye konuştu.

Aynı ilçede daha önce de Bolvadin Belediyesi köpek katliamı ile gündeme gelmişti.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

