Kars merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu

Yayınlanma:
Kars merkezli 5 ilde, sosyal medya üzerinden vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik "Sahte El" isimli operasyon düzenlendi. Operasyonda gözaltına alınan 21 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Kars, Batman, Kocaeli, Artvin ve Adana'da düzenlenen operasyonda, sosyal medya üzerinden "sosyal yardım" vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla yakalanan 21 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Kars Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapan bir çeteyi takibe aldı.

Dolandırıcılar birbirine düştü: Suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti!Dolandırıcılar birbirine düştü: Suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti!

Sosyal medya platformlarında "sosyal yardım" adı altında sahte paylaşımlar yapan şüphelilerin, vatandaşların hesaplarını ele geçirdiği ve banka hesap bilgilerini kullanarak haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından polislerce, Kars merkezli Batman, Kocaeli, Artvin ve Adana'da belirlenen 17 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

6 KİŞİ SERBEST

"Sahte El" adıyla düzenlenen operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Yapılan incelemede çetenin 52 kişiyi doğrudan dolandırdığı, 26 kişinin ise sosyal medya hesaplarını ele geçirdiği tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından salıverildi.

Şüphelilerden 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe "Nitelikli dolandırıcılık ve bilişim sistemlerini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" suçundan tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

