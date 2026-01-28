Dolandırıcılar birbirine düştü: Suç ortağı payını ödemeyince ihbar etti!

Asayiş Şube Müdürlüğü'nü arayan bir şahıs, gerçekleştirdikleri dolandırıcılık eyleminden sonra arkadaşının parayla birlikte ortadan kaybolduğunu söyledi. Şüpheli, "Parayı alan arkadaşım beni kandırdı. Payımı vermeden ortadan kayboldu. Siz onu yakalayın, ben de gelip teslim olayım" diyerek suç ortağı Ertuğrul A.'nın ismini verdi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Ertuğrul A. ve 3 arkadaşı bir otelde gözaltına alındı.

BAKKAL RAFINA GİZLENEN BİNLERCE DOLAR

Şüphelilerin itirafları doğrultusunda, emekli öğretmenden alınan 117 bin 373 doların bir kısmının harcandığı, kalan kısmının ise bir bakkal dükkanında saklandığı tespit edildi. Bakkal raflarının arasına gizlenmiş halde 61 bin 100 dolar ele geçiren ekipler, paranın geri kalanının ise otellerde harcandığını ve borç ödemelerinde kullanıldığını belirledi.

MAĞDUR ÖĞRETMEN GERÇEK POLİSLERE İNANMADI

Polis ekipleri, şüphelilerin parayı aldığı Kadıköy'deki adrese giderek mağdur C.A.'ya ulaştı. Ancak dolandırıcıların baskısı altında olan ve sürekli telefonla talimat alan 87 yaşındaki emekli öğretmen, kapısına gelen gerçek polislere de inanmadı. Bağırarak yardım isteyen C.A., ancak komşularının araya girmesiyle sakinleşti ve dolandırıldığını acı bir şekilde öğrendi.

GÜNLÜĞÜNDEKİ ACI NOTLAR: "DAYAN, DAYAN"

Soruşturma derinleştikçe dolandırıcıların mağdur kadına uyguladığı psikolojik şiddet de gün yüzüne çıktı. Şüphelilerin kadına "patates hat" yüklü bir telefon göndererek sadece o hat üzerinden konuşmasını emrettikleri ve evlerini satması için vekalet vermesi yönünde baskı yaptıkları anlaşıldı. Yaşadığı korku dolu günleri günlüğüne kaydeden emekli öğretmenin, "Bugün çok zor geçti", "Hayatımın en kötü yılbaşısı" ve "Vekalet ver emri geldi, dayan dayan" şeklinde notlar düştüğü görüldü.

ŞEBEKE ÜYELERİ TUTUKLANDI

Daha önce de aynı yöntemle 100 bin dolarını dolandırıcılara kaptırdığı anlaşılan C.A.'nın şikayeti üzerine adliyeye sevk edilen Ertuğrul A., M.C.E., Ö.K. ve M.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Parayı teslim etmeyen Ertuğrul A.'nın, "Parayı alırken dolandırıcılık olduğunu anladım, bu yüzden çeteye vermeyip kendim aldım" şeklindeki savunması ise dikkat çekti.