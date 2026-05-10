Balık tutmak isterken canından oldu!

Balık tutmak isterken canından oldu!
Yayınlanma:
Edirne’de balık tutmak için sulama kanalına giden Mehmet Sezer, dengesini kaybederek suya düştü. Başlatılan arama çalışmaları sonucu Sezer’in cansız bedenine ulaşıldı.

Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde, saat 11.00 sıralarında acı bir olay yaşandı. Sulama kanalındaki pompa istasyonunda çalışan Mehmet Sezer, balık tutmaya çalıştığı sırada suya düştü.

Sezer’in kanalda çırpındığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

balik-tutmak-isterken-sulama-kanalina-du-1303637-387613.jpg

Muhtar traktörün üzerinde ölü bulundu! Cinayeti itiraf ettiMuhtar traktörün üzerinde ölü bulundu! Cinayeti itiraf etti

Gelen ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarının yapılabilmesi için pompalar durduruldu ve kanaldaki suyun akışı başka bir kanala yönlendirildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda saat 15.00 sıralarında 49 yaşındaki Mehmet Sezer’in cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

balik-tutmak-isterken-sulama-kanalina-du-1303642-387613.jpg

Rafting botu devrildi 35 yaşındaki kadın hayatını kaybettiRafting botu devrildi 35 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

balik-tutmak-isterken-sulama-kanalina-du-1303657-387613.jpg

balik-tutmak-isterken-sulama-kanalina-du-1303641-387613.jpg

balik-tutmak-isterken-sulama-kanalina-du-1303639-387613.jpg

balik-tutmak-isterken-sulama-kanalina-du-1303640-387613.jpg

balik-tutmak-isterken-sulama-kanalina-du-1303638-387613.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'da havaların 10 derece birden düşeceği tarih açıklandı
Satışlar fren yaptı markalar gaza bastı! Otomobilde Mayıs'ın tüm kampanyaları
Profesörler bile izinsiz yaklaşamıyor: Koparmanın bedeli 699 bin lira, Jandarma tarafından korunuyor
Jandarma tarafından korunuyor
Koparmanın bedeli 699 bin lira
Hürrem Sultan’dan Paris podyumlarına: İktidarın ipek ve sırma ile dokunmuş hali
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
Dört kruvaziyerle 10 bin kişi ilçeye geldi
İstanbullulara haberi İBB verdi: Hava tam ısındı derken yine kendini hatırlatacak
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
Filistin'e destek veren ünlü oyuncu kara listeye alındı
İZSU verileri açıkladı: İzmir barajları diriliyor, su oranı 4 katına çıktı
Su oranı 4 katına çıktı
İzmir barajları diriliyor
O kaşığı yalamadan önce bir kez daha düşünün! Karşı koymak zor ama çiğ hamur tehlikeli bir tuzak
Fenerbahçe nasıl kurtulur? 'Mesih' bekler gibi 'Kurtarıcı' beklenmez
Türkiye
Meteoroloji gün verdi! Sıcaklık düşecek
Meteoroloji gün verdi! Sıcaklık düşecek
Cezaevinden izinli çıkan ağabeyini öldürdü
Cezaevinden izinli çıkan ağabeyini öldürdü
Evlenmek isteyen gençler bu yolda 1,5 kilometre yürüyerek nasiplerini aradılar
Evlenmek isteyen gençler bu yolda 1,5 kilometre yürüyerek nasiplerini aradılar