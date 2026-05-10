Balık tutmak isterken canından oldu!

Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Yenikarpuzlu beldesinde, saat 11.00 sıralarında acı bir olay yaşandı. Sulama kanalındaki pompa istasyonunda çalışan Mehmet Sezer, balık tutmaya çalıştığı sırada suya düştü.

Sezer’in kanalda çırpındığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Gelen ihbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarının yapılabilmesi için pompalar durduruldu ve kanaldaki suyun akışı başka bir kanala yönlendirildi.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda saat 15.00 sıralarında 49 yaşındaki Mehmet Sezer’in cansız bedenine ulaşıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

