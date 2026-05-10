Muhtar traktörün üzerinde ölü bulundu! Cinayeti itiraf etti

Manisa’nın Selendi ilçesine bağlı Kırsal Kayranlar Mahallesi Muhtarı Niyazi Çahan, önceki gün öğle saatlerinde traktörüyle zeytin bahçesini sürmek için araziye gitti.

Saat 16.00 sıralarında bahçeden geçen bir kişi, 50 yaşındaki Çahan’ı traktörün üzerinde hareketsiz halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, 3 çocuk babası Niyazi Çahan’ın av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybettiğini tespit etti.

Çahan’ın cansız bedeni, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Selendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

MUHTARI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

Başlatılan soruşturma kapsamında, Çahan ile aralarında husumet bulunduğu öne sürülen İlyas Köse (54), kardeşi M.K. (50) ve kardeşinin eşi N.K. (50) gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadeleri alınan şüphelilerden İlyas Köse, Niyazi Çahan’ı av tüfeğiyle vurarak öldürdüğünü itiraf etti. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Köse tutuklanırken, M.K. ile N.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)