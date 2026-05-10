Abdurrahman Dilipak'tan AKP'ye: Dipten gelen dalgayı hissedebiliyor mu?

Eski Akit yazarı Abdurrahman Dilipak sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda AKP'ye 'Dipten gelen dalgayı hissedebiliyor mu?' diyerek yükselen eleştiri dalgasının içeriden olduğunu ve farkına varılmadığı takdirde bunun bir tsunamiye dönüşeceğini söyledi.

AKP ile özdeşleşmiş kişilerin son zamanlarda partiye yönelik sarf ettikleri sözler sosyal medyada yankı uyandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde AKP'nin eski MKYK üyesi Mücahit Birinci sosyal medya hesabından yaptığı çıkışta AKP'nin özellikle CHP ve İBB operasyonlarında yanlışlar yaptığını ve halkın çok değiştiğini, geri adımların atılmaması halinde faturanın sandıkta ağır olacağını ifade etmişti.

BİR ELEŞTİRİ DE DİLİPAK'TAN GELDİ

Birinci, özellikle partisi ile yolları ayrıldıktan sonra yaptığı sert çıkışlara devam ederken bugün AKP'ye yakınlığı ile bilinen Eski Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'tan da 'tsunami' çıkışı geldi. "AK PARTİ DİP'TEN GELEN DALGA'YI HİSSEDEDEBİLİYOR MU?" diyerek sözlerine başlayan Dilipak, yükselen eleştiri dalgasının parti içerisinden geldiğini, bu eleştirilerin karşılık bulmadığı için giderek daha çok dillendirildiğini söyledi.

Dilipak, AKP'nin bu tsunami dalgasının farkına varmaması halinde bu dalgaların altında kalacağını, sonrasında enkazla ortada kalabileceğini şu sözler ile sarf etti:

"AK PARTİ DİP'TEN GELEN DALGA'YI HİSSEDEDEBİLİYOR MU?
Eğer bu dalganın farkına varmayacak olursa, bu dalgalar daha da artarak bir Tusunamiye dönüşebilir. O zamanda arkalarında bir bir enkaz bırakarak ortada kalabilirler.
Yükselen eleştiri dalgası dışarıdan değil, içeriden. Eleştiriler ve talepler karşılığını bulmadığı düşüncesi giderek daha çok dile getiriliyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

