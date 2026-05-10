Abdurrahman Dilipak'tan AKP'ye: Dipten gelen dalgayı hissedebiliyor mu?

AKP ile özdeşleşmiş kişilerin son zamanlarda partiye yönelik sarf ettikleri sözler sosyal medyada yankı uyandırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde AKP'nin eski MKYK üyesi Mücahit Birinci sosyal medya hesabından yaptığı çıkışta AKP'nin özellikle CHP ve İBB operasyonlarında yanlışlar yaptığını ve halkın çok değiştiğini, geri adımların atılmaması halinde faturanın sandıkta ağır olacağını ifade etmişti.

AKP'li Mücahit Birinci 'sandıkta faturası ağır olur' dedi! Butlan ve İmamoğlu için partisine flaş uyarılar

BİR ELEŞTİRİ DE DİLİPAK'TAN GELDİ

Birinci, özellikle partisi ile yolları ayrıldıktan sonra yaptığı sert çıkışlara devam ederken bugün AKP'ye yakınlığı ile bilinen Eski Akit yazarı Abdurrahman Dilipak'tan da 'tsunami' çıkışı geldi. "AK PARTİ DİP'TEN GELEN DALGA'YI HİSSEDEDEBİLİYOR MU?" diyerek sözlerine başlayan Dilipak, yükselen eleştiri dalgasının parti içerisinden geldiğini, bu eleştirilerin karşılık bulmadığı için giderek daha çok dillendirildiğini söyledi.

Dilipak, AKP'nin bu tsunami dalgasının farkına varmaması halinde bu dalgaların altında kalacağını, sonrasında enkazla ortada kalabileceğini şu sözler ile sarf etti: