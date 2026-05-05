AKP'li Mücahit Birinci 'sandıkta faturası ağır olur' dedi! Butlan ve İmamoğlu için partisine flaş uyarılar
AKP eski MKYK üyesi Mücahit Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “butlan” tartışmaları ve Ekrem İmamoğlu üzerinden partisine sert uyarılarda bulundu. Birinci, atılacak adımların 'siyasi maliyetine' dikkat çekti.
“İKTİDAR İÇİNDE YANILGI OLABİLİR”
AKP eski Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mücahit Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iktidar içinde bazı değerlendirmelerin hatalı olabileceğini belirtti.
Birinci, geçmişte HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğu üzerinden yapılan siyasi analizlerin bugünkü durumla kıyaslanamayacağını ifade etti.
“BU SEFERKİ BAŞKA”
Açıklamasında mevcut sürecin farklı olduğuna vurgu yapan Birinci, “Bu seferki başka. Kendi elinizle kabusunuzu organik bir şekilde büyütüyorsunuz.” dedi.
Sürecin kontrol edilemez bir noktaya evrilebileceğini savunan Birinci, zamanın bu kez iktidar lehine işlemediğini dile getirdi.
İMAMOĞLU VE “BUTLAN” VURGUSU
Birinci, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, atılan adımların siyasi sonuçlarına dikkat çekti. Birinci, özellikle “butlan” tartışmasının ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti.
GEÇMİŞ KARARLARLA KIYASLADI
Birinci, söz konusu süreci geçmişteki bazı kritik kararlarla kıyasladı. Pandemi dönemindeki ekonomi politikaları, FETÖ ile mücadelede geç kalınması, Rus uçağının düşürülmesi ve Suriye politikası gibi başlıkları örnek gösteren Birinci, bu gelişmelerin telafi edilebilir olduğunu ancak mevcut sürecin daha ağır sonuçlar doğurabileceğini savundu.
“HALK DEĞİŞTİ” MESAJI
Toplumsal dinamiklerin değiştiğini ifade eden Birinci, seçmen davranışlarına dikkat çekti. “Halk artık sizin tanıdığınız halk değil. Refleksleri daha keskin ve bilinçli” diyen Birinci, alınacak kararların geniş kitleler üzerindeki etkisine işaret etti.
“GERİ DÖNÜLEMEZ YOLA GİRMEYİN”
Açıklamasının sonunda iktidara çağrıda bulunan Birinci, kararların dikkatle alınması gerektiğini vurguladı.
“Geri dönülemez bir yola girmeden, hem ekonomik hem siyasi faturası olmadan düşünmek için hâlâ zaman var” diyen Birinci, uyarısını şu sözlerle tamamladı:
“Söylüyorum; sonra demedi demeyin, sandıkta faturası ağır olur.”
Birinci paylaşımında bu ifadeleri kullandı:
"Şimdi tüm saygımla;
İktidar içinde olan abilerimiz, büyüklerimiz şöyle bir yanılgıya düşüyor olabilirler:
Selahattin Demirtaş yaklaşık 10 yıldır içeride.
Ne oldu?
Yattı; arkasından kimse gelmedi vs...
Demirtaş’ın arkasında duranlar, adadaki bunağın ve Kandil’deki zevatın talimatı ile duruyorlardı. Fırsat bulup boy vermesin diye arkasından çekildiler.
Bu seferki başka!
Kendi elinizle kabusunuzu organik bir şekilde büyütüyorsunuz. Büyütmeye devam ediyorsunuz. Sıfır noktasına getirdiğinizde, kişi, sıfır olarak bekler. Derin dondurucudaki et gibi bekler. Bozulmaz... -5 olmaz, 0 olur kalır.
Ama onu sıfır noktasına getirenler bekleyemez. Getirenler sürekli ve kesintisiz aşınıp eksiye gider. Zaman maalesef bu sefer bizden yana değil; ilk defa, içerde ve dışarda (yurt dışı dahil) bekleyenlerden yana.
Bakın, tekrar altını çiziyorum, üstünü çiziyorum:
Diploması olmayan, İBB başkanlığı boyunca İstanbul’a bir çivi çakmamış, halk tarafından ne olduğu anlaşılmış ve anlaşılmaya devam eden bir adamın (ve ekibinin) yolunu, organik bir şekilde, geri dönülmesi imkânsız, sağlam taşlarla tek tek döşeyerek hazırlıyorsunuz.
Butlan konusu, daha önce yapılan;
operasyonu büyütmek,
pandemide faiz düşürmek,
Fetö'yü zamanında bertaraf edememek.
Rusya uçağını vurmak,
İlk Suriye politikası gibi...
Hasar veren ama telafi edilebilen (kısmen) bir konu değil.
Halkı 25 sene önce tanıdınız.
Ama köprünün altından çok sular aktı. Artık halk, sizin tanıdığınız, bildiğiniz halk değil.
Refleksleri çok keskin ve bilinçli.
Geri dönülemez bir yola girmeden; hem ekonomik hem siyasi faturası olmadan, etraflıca, akil şekilde düşünmek ve karar vermek için yeterince zaman olduğu kanaatindeyim.
Söylüyorum; sonra demedi demeyin, sandıkta faturası ağır olur.
Bugün susarsanız, yarın sustuğunuz, durduğunuz güne dönmek için çok konuşmak zorunda kalırsınız..
Benden demesi..."