AKP'li Mücahit Birinci 'sandıkta faturası ağır olur' dedi! Butlan ve İmamoğlu için partisine flaş uyarılar

AKP eski MKYK üyesi Mücahit Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “butlan” tartışmaları ve Ekrem İmamoğlu üzerinden partisine sert uyarılarda bulundu. Birinci, atılacak adımların 'siyasi maliyetine' dikkat çekti.

“İKTİDAR İÇİNDE YANILGI OLABİLİR”

AKP eski Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi Mücahit Birinci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, iktidar içinde bazı değerlendirmelerin hatalı olabileceğini belirtti.

Birinci, geçmişte HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğu üzerinden yapılan siyasi analizlerin bugünkü durumla kıyaslanamayacağını ifade etti.

“BU SEFERKİ BAŞKA”

Açıklamasında mevcut sürecin farklı olduğuna vurgu yapan Birinci, “Bu seferki başka. Kendi elinizle kabusunuzu organik bir şekilde büyütüyorsunuz.” dedi.

Sürecin kontrol edilemez bir noktaya evrilebileceğini savunan Birinci, zamanın bu kez iktidar lehine işlemediğini dile getirdi.

İMAMOĞLU VE “BUTLAN” VURGUSU

Birinci, tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, atılan adımların siyasi sonuçlarına dikkat çekti. Birinci, özellikle “butlan” tartışmasının ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti.

GEÇMİŞ KARARLARLA KIYASLADI

Birinci, söz konusu süreci geçmişteki bazı kritik kararlarla kıyasladı. Pandemi dönemindeki ekonomi politikaları, FETÖ ile mücadelede geç kalınması, Rus uçağının düşürülmesi ve Suriye politikası gibi başlıkları örnek gösteren Birinci, bu gelişmelerin telafi edilebilir olduğunu ancak mevcut sürecin daha ağır sonuçlar doğurabileceğini savundu.

“HALK DEĞİŞTİ” MESAJI

Toplumsal dinamiklerin değiştiğini ifade eden Birinci, seçmen davranışlarına dikkat çekti. “Halk artık sizin tanıdığınız halk değil. Refleksleri daha keskin ve bilinçli” diyen Birinci, alınacak kararların geniş kitleler üzerindeki etkisine işaret etti.

“GERİ DÖNÜLEMEZ YOLA GİRMEYİN”

Açıklamasının sonunda iktidara çağrıda bulunan Birinci, kararların dikkatle alınması gerektiğini vurguladı.

“Geri dönülemez bir yola girmeden, hem ekonomik hem siyasi faturası olmadan düşünmek için hâlâ zaman var” diyen Birinci, uyarısını şu sözlerle tamamladı:

“Söylüyorum; sonra demedi demeyin, sandıkta faturası ağır olur.”

Birinci paylaşımında bu ifadeleri kullandı: