İBB davasında 32. celse: Salon ve çevresinde jandarma yoğunluğu

3 bin 809 sayfalık iddianamede 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapsi istenen cumhurbaşkanı Ekrem İmamoğlu'nun da tutuklu olduğu İBB Davası'nda dün henüz duruşmanın başında avukatlar ile mahkeme heyeti arasında kriz çıktı.

Avukatlar duruşma başında söz hakkı istemiş ancak heyet buna izin vermemişti. Bunun üzerine Necati Özkan’ın avukatı Kazım Yiğit Akalın, “Allah’ın Fethullahçıları bile iki haftada bir tahliye talebi hakkı veriyordu bize” demiş ve mahkeme başkanı duruşmaya ara vermişti.

İBB davasında 31. celsede olanlar

Mahkeme başkanının salonun boşaltılması talimatına uymayacağını ifade eden İmamoğlu, ""Biz pinpon topu muyuz bizi götürüp getiriyorsunuz. salondan çıkmayacağız. Önce beni indirsin yaka paça. Komutan bey ben buradayım yaka paça beni indirin" sözlerini kullanmıştı.

Davanın 32. celsesinde hem salonda hem de salon dışında jandarma ekiplerinin yoğunluğu görüldü. Halk TV muhabiri Gamze Altunay, Silivri'de yaşananları anbean aktarıyor.

