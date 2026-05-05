Beylikdüzü’ndeki sır ölümde 1 tutuklama! Aracın içinde vurulmuş halde bulunmuştu

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi Kışla Caddesi’nde, 2 Mayıs günü meydana gelen olayda, 45 yaşındaki Mustafa Kemal Kayış'ın arkadaşları otomobile geldiğinde Kayış'ı başından vurulmuş bir şekilde hareketsiz halde buldu. Arkadaşlarının yaptığı ihbar üzerine, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, Kemal Kayış'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde 1 adet ruhsatsız 7.65 mm çapında tabanca ile bir çekirdek bulundu.

OTOMOBİLDE OLDUĞU BELİRLENEN 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI!

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayın ardından başlatılan çalışmalarda, olay sırasında cesedin bulunduğu otomobilde bulunduğu tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorguları yapılan şüpheliler, Kayış'ın kendisini vurarak hayatına son verdiğini ileri sürdü.

Şüphelilerin, birlikte araç ile gezdikleri sırada bir yerde durduklarını ve iki kişinin market alışverişi yapmak için markete gittiğini anlattığı öğrenildi. Olay sırasında Mustafa Kemal Kayış ile şüpheli K.B.'nin otomobilde yalnız kaldıkları bu sırada olayın meydana geldiği belirlendi.

1 KİŞİ TUTUKLANDI!

Şüpheli K.B., karakolda verdiği ifadede “Ben aracın ön tarafında oturuyordum. O arkadaydı. Bir anda silah patladı. İntihar ettiğini anlayınca korktum, araçtan inip kaçtım" ifadelerini kullandı. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerde, Mustafa Kemal Kayış'ın otomobilde bulunanlara bir miktar borcu olduğu belirlendi .

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden ikisi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken şüpheli K.B. 'Kasten öldürme' iddiasıyla çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)