Beylikdüzü’nde şüpheli ölüm! Aracında başından vurulmuş halde bulundu

İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde, Kemal Kayış, park halindeki otomobilinin içerisinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken Kayış’ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi Kışla Caddesi’nde saat 12.00 sıralarında meydana gelen olayda, arkadaşları otomobilin yanına geldiklerinde 45 yaşındaki Kemal Kayış’ı başından vurulmuş halde hareketsiz buldu.

12 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ!

Olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Kemal Kayış'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerini emniyet şeridiyle kapatarak otomobil içerisinde ve çevresinde detaylı inceleme başlattı.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU!

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, başından silahla vurulduğu belirlenen Kemal Kayış'ın borcu olduğu öğrenildi.

Ölümü şüpheli bulunan Kayış'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olay ile ilgili başlatılan çalışmaların devam ettiği bildirildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

