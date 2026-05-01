4 çocuk annesi eşini katledip aynı silahla intihar etti!

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde, bir şahıs tartıştığı eşini tabancayla vurduktan sonra aynı silahla kendi yaşamına son verdi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, Tomarza ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi’ndeki bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dinçer B. ile eşi Demet B. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Dinçer B., yanındaki tabancayla 4 çocuk annesi eşine ateş açtı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Eşini vuran Dinçer B., daha sonra aynı silahı kendisine doğrultarak tetiği çekti. Mahalle sakinlerinin silah seslerini duyarak ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, çiftin olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Cansız bedenler, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, geride 4 çocuk bırakan olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. (AA)