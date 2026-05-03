Son Dakika | Muhittin Böcek'in gelini hakkında karar!

Son dakika haberi...Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, gözaltına alınan gelini Zuhal Böcek, savcılık tarafından tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu Muhittin Böcek'e yönelik açılan "rüşvet" soruşturması kapsamında gözaltına alınan gelini Zuhal Böcek, sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

TUTUKLAMA TALEP EDİLDİ

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden Zuhal Böcek, "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçundan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Diğer iki şüpheli ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Zuhal Böcek, sorgu işlemlerinin ardından tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hakkında aday olmasına ilişkin "rüşvet" verdiği iddiasıyla açılan soruşturma kapsamında, gelini Zuhal Böcek'in de aralarında olduğu 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Bu kapsamda Zuhal Böcek ve 2 şüpheli polis ekiplerince 30 Nisan'da gözaltına alınmıştı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

