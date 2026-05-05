Bakanlık anne kızı "fakir" diyerek kovan burgerciye ceza yağdırdı

Dünya devi bir fast-food zincirinin İstanbul Tarabya’da bulunan şubesinde, ihtiyaç sahibi bir anne ve kızının dışlandığı iddiaları üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Sosyal medyada infial yaratan "müşteri ayırma" skandalının ardından yapılan yerinde denetimler sonucunda, işletmeye yönelik cezai işlemler peş peşe uygulandı.

YERİNDE DENETİM VE İDARİ PARA CEZASI

Ticaret Bakanlığı, kamuoyuna yansıyan ayrımcılık tablosunun kabul edilemez olduğunu belirterek, İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerini aynı gün söz konusu restorana sevk etti.

Yapılan kapsamlı incelemelerde mevzuata aykırı durumlar tespit edildi ve işletmeye idari para cezası uygulandı. Bakanlık, hiçbir vatandaşın ekonomik durumu veya görünümü nedeniyle bir mekândan dışlanamayacağını vurgulayarak, bu tür uygulamaların ticaret ahlakı ve yasalarıyla bağdaşmadığını ifade etti.

OLAY REKLAM KURULU’NA DA TAŞINDI

Denetimler sırasında sadece idari eksiklikler değil, yaşanan ayrımcılık vakası da kayıt altına alındı. Ticaret Bakanlığı, anne ve kızının maruz kaldığı muameleyi "Haksız Ticari Uygulama" kapsamında değerlendirerek resmi tutanak hazırladı.

Söz konusu durumun, Tüketicinin Korunması Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü bünyesindeki Reklam Kurulu’na gönderilmek üzere dosyalandığı açıklandı. Bakanlık, vatandaşların ticari haklarını koruma ve ticari adaleti tesis etme konusundaki kararlılığını yinelerken, vicdanları yaralayan benzer uygulamaların karşısında durmaya devam edeceklerini bildirdi.

Bakanlık Basın Danışmanı Bekir Kaplan, konunun Bakanlık takibinde olduğunu hatırlatarak, "Bir anne ve bir çocuk 'burada oturamazsın' denilerek bir mekândan dışlanamaz" sözleriyle tepkisini dile getirmiş soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.