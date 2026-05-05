Son dakika | Özgür Özel hakkında yine fezleke

Son dakika haberi... Meclis'e CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a ait 4 dokunulmazlık dosyası sunuldu. Dosyalar Karma Komisyona gönderildi. Özel hakkında 3 dosyanın bulunduğu ifade edildi.

Meclise, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ait dokunulmazlık dosyası sunuldu. Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyona gönderildi.

Komisyona sevk edilen dosyalar; CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e ve İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a ve ait oldu. Listede Özgür Özel hakkında 3 ayrı dosya yer aldı.

DOKUNULMAZLIKLARIN KALDIRMA SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Milletvekillerine ait dokunulmazlık dosyaları önce TBMM’de Karma Komisyon’a gönderiliyor. Karma Komisyon Başkanı, siyasi partilerin bildirdiği üyeler arasından kura ile 5 kişilik bir Hazırlık Komisyonu kuruyor. Bu komisyon kendi içinde başkan ve sözcülük görevini de üstlenecek bir kâtip seçiyor.

Hazırlık Komisyonu, kurulduktan sonra en geç 1 ay içinde dosyayı inceleyerek rapor hazırlıyor. Komisyon, dosyadaki belgeleri değerlendiriyor ve gerekli görürse ilgili milletvekilini dinleyebiliyor. Ancak tanık dinleme yetkisi bulunmuyor.

Hazırlık Komisyonu, dokunulmazlığın kaldırılması yönünde görüş bildirirse dosya yeniden Karma Komisyon’a geliyor. Karma Komisyon da raporu ve eklerini en geç 1 ay içinde görüşerek karar veriyor.

Komisyon, dokunulmazlığın kaldırılmasını ya da yargılamanın milletvekilliği süresi sonuna bırakılmasını önerebiliyor. Yargılamanın ertelenmesi yönünde karar çıkarsa rapor Genel Kurul’da okunuyor. Bu rapora 10 gün içinde itiraz gelmezse karar kesinleşiyor. İtiraz edilirse dosya Genel Kurul gündemine taşınıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

