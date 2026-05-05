Kayseri'de 35 yıl kulak burun boğaz doktoru olarak çalışan Şeref Güven, hiçbir çiftçilik deneyimi olmadan Felahiye'de 100 hektarlık araziyi 15 bin badem fidanıyla donattı.

TAYİN OLDUĞU ŞEHİRDE TOPRAKLA TANIŞTI

Şeref Güven, 2010 yılında meyve bahçesi kurma aklına geldiğinde hayatı boyunca tarla ya da traktörle uğraşmamış bir doktordu. Kayseri'ye tayin olup yerleştikten sonra ceviz ya da badem yetiştirme hayali kuran Güven, yaptığı araştırmalar sonucunda Felahiye ilçesinin Menteşe Mahallesi yakınlarında badem yetiştiriciliğine elverişli bir arazi buldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 49 yıllığına kiraladığı bu özel ağaçlandırma sahası yaklaşık 100 hektar büyüklüğünde.

15 BİN FİDANI TEK TEK DİKTİRDİ

Bir orman mühendisinden destek alan Güven, 2011'de birbirinin tozlayıcısı olan ferragnes ve ferraduel türlerinden yaklaşık 15 bin badem fidanını araziye dikti. İlk yıllarda fidanlarda kurumalar yaşandı, sonraki sezonlarda eksikler tamamlandı. Verim beşinci ve altıncı yılda gelmeye başladı; o tarihten bu yana her yıl ağaçların büyümesiyle birlikte artıyor.

Güven, "Şehirde büyüdüğüm için 1000 dönümün ne kadar büyük olduğunun farkında değilmişim. Şimdiki aklım olsa daha küçük girip o alanı daha iyi yapardım" dedi.

GÜNDE 150 HASTA, ŞİMDİ TOPRAK

Emekli olmadan önce devlet hastanesinde günde 100 ile 150 hasta baktığını anlatan Güven, yoğunluğun getirdiği stresi çiftçilikle kıyasladı.

"Burada toprakla, ağaçla uğraşmak bedene yorgunluk yapıyor ama zihne yorgunluk ve stres yapmıyor" diye konuştu.

2019'da emekli olan Güven, badem işlerini rayına oturtmak için doktorluğa kısa bir ara verdi. Hasat dönemi olan ekim ayı geçtikten sonra yeniden muayenehaneye dönmeyi düşünüyor.

Yerli bademin lezzetinin ithal ürünlerle kıyaslanamayacağını vurgulayan Güven, bu nedenle ürününü satmakta hiç güçlük çekmediğini belirtti. Badem bahçesinin işleri mart ayı başında başlıyor, hasat olan ekime kadar yoğun tempoda devam ediyor.

(AA)