Çorum'da suç örgütüne yönelik operasyon: 6 tutuklama

Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imal ve ticareti ile şantaj ve silahlı tehdit suçlarını işlediği belirlenen şahısları takibe aldı. Yapılan titiz çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri ve faaliyetleri tespit edildi.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslar, ifade işlemleri için komutanlığa götürüldü.

ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddelerin yanı sıra suç gelirleri ve silahlar bulundu. Aramalarda, 125 gram uyuşturucu ve 7 sentetik ecza, 8 uyuşturucu kullanma aparatı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 94 bin 600 lira, ruhsatsız tabanca ve 511 mermi ele geçirildi. Ayrıca adreslerde bulunan 5 cep telefonuna da el konuldu.

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AA)