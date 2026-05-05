Tekirdağ'da zehir tacirlerine dev operasyon: 10 tutuklama

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelindeki 11 ilçede sokak satıcılarına yönelik geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi.

"Torbacı" olarak tabir edilen şüphelilere yönelik düzenlenen 114 ayrı uygulamada, 'Uyuşturucu kullanma' suçundan 113, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan 20 olmak üzere toplam 133 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

ÇOK SAYIDA MADDE VE NAKİT PARA ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar sonucunda adli makamlara sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. Baskın yapılan adreslerde ve gerçekleştirilen aramalarda, 879 gram farklı nitelikte uyuşturucu madde, 5 bin 790 kullanımlık sentetik materyal, 4 bin 205 uyuşturucu hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 146 bin 290 TL nakit para ele geçirildi.

Emniyet tarafından yapılan açıklamada, "Tekirdağ'ımızı, geleceğimiz olan gençlerimizi zehirleyen sokak satıcılarından ve torbacılardan temizlemekte kararlıyız. Mücadelemiz, 'sıfır tolerans' ilkesiyle kesintisiz şekilde devam edecektir. Değerli Tekirdağlı hemşehrilerimizin huzur ve güvenliği için, 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden ihbarda bulunabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı. (DHA)