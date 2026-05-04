Erzurum merkezli uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Erzurum merkezli iki ilde düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlının 7'si tutuklandı.

Erzurum Aşkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu ile mücadele kapsamında organize suç örgütlerine karşı harekete geçti.

Bu kapsamda; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şube Müdürlüğü ve Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarını örgütlü olarak işlediği tespit edilen 8 şüpheliye yönelik Erzurum ve Artvin'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda yapılan aramalarda; 200 gram kubar esrar, 150 gram sentetik uyuşturucu, 11 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 9 cep telefonu ve SIM kart, 4 hafıza kartı, 1 kamera kayıt cihazı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 7'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

