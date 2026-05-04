'Süper hücre' kenti esir aldı: 24 okulda eğitime ara verildi

'Süper hücre' kenti esir aldı: 24 okulda eğitime ara verildi
Yayınlanma:
Gaziantep'te etkili olan ve "süper hücre" olarak adlandırılan şiddetli fırtınanın kenti esir almasıyla eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, bazı okullarda 2, bazılarında ise 3 gün eğitime ara verildiği belirtildi.

Gaziantep'te pazar günü etkili olan ve "süper hücre" (supercell) olarak adlandırılan şiddetli fırtına, dolu ve hortum felaketinin bilançosu gün ağarınca netleşti.

Yaklaşık 40 dakika süren afet, şehir genelinde büyük çaplı maddi hasara ve yaralanmalara yol açtı.

MGM yurt genelinde fırtınayı duyurdu: 'Kuvvetli' gelecek göz gözü görmeyecekMGM yurt genelinde fırtınayı duyurdu: 'Kuvvetli' gelecek göz gözü görmeyecek

FIRTINA NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Gaziantep Valiliği, il genelindeki 61 okulda yapılan incelemelerde bazı okulların tadilata alınması gerektiğini belirtirken; 23 okulda 2 gün, 1 okulda ise 3 gün olmak üzere toplamda 24 okulda eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı.

"03 Mayıs 2026 Pazar günü ilimizde yaşanan şiddetli yağış, fırtına, dolu, heyelan ve sel baskını olayları nedeniyle bazı okullarda hasar meydana gelmiş ve ilimiz genelinde toplam 61 okulda görevlendirilen mühendisler tarafından yerinde inceleme yapılmıştır." denilen açıklamada şunlara yer verildi:

"Yapılan değerlendirmeler neticesinde bazı okullarımızda tadilat işlemleri tamamlanarak eğitim öğretime hazır hale getirilmiştir. Bununla birlikte bazı okullarımızın süreli olarak başka okullara taşınmasına, bazı okullarımızda ise kısa süreli tadilat yapılmasına gerek görülmüştür. Bu çerçevede yapılacak işlemler nedeniyle aşağıda isimleri bulunan 23 okulumuzda 5 Mayıs 2026 tarihinden başlamak üzere 2 gün, 1 okulumuzda ise 3 gün eğitim öğretime ara verilmiştir."

GAZİANTEP'TE HANGİ OKULLARDA EĞİTİME ARA VERİLDİ?

3 Gün Süreyle Eğitime Ara Verilen Okullar:

  • Şahinbey: Yunus Emre Anadolu Lisesi

2 Gün Süreyle Eğitime Ara Verilen Okullar:

  • Nizip: İntepe İlkokulu, Aşağı Bayındır İlkokulu, Dazhöyük İlkokulu, Gülkaya Hacı Ömer-Hacı Zeliha Delipalta İlkokulu, Suboyu İlkokulu, Suboyu Ortaokulu, Yukarı Bayındır İlkokulu.
  • Yavuzeli: Yavuz Sultan Selim Ortaokulu, Yavuzeli Anaokulu.
  • Şahinbey: Beştepe İlkokulu.
  • Şehitkamil: Gürteks Gülşen Özkaya Anaokulu, Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi, Berrin Topçuoğlu Anadolu Lisesi, Emine Konukoğlu İmam Hatip Ortaokulu, Emine Konukoğlu Ortaokulu, Gazikent İlkokulu, Gürteks Mehmet Hayri Özkaya İlkokulu, Hacı Kasım Altunkaya İlkokulu, Hacı Kemal Kadooğlu Ortaokulu, Kürşat Tüzmen Ortaokulu, Mozaik Ortaokulu, Nuriye-Vasıf Onat Kız Anadolu Lisesi, Ömer ve Sabriye Ersoy Ortaokulu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kurban Bayramı tatili belli oldu
Geleceği şansa bırakmayın: 60 yaşından sonra hayat kurtaran erken teşhis testleri
3 kişi kör oldu! Türkiye'de de satılan dev marka 8 milyon ürününü geri çağırdı
Bankalar kara haberi verdi: Tarlasını satan satana
Erman Toroğlu: "Sakın ha"yı öğrendim Galatasaray'la ilgili
Onlar pazarın net hakimi: Orta sınıf SUV'lerde en ucuz 10 model
İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Türkiye
7 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı
7 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı
Otomobil tünel girişindeki duvara çarptı: 1 ölü
Otomobil tünel girişindeki duvara çarptı: 1 ölü
102 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü giysi dolabında yakalandı!
102 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü giysi dolabında yakalandı!