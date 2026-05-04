Gaziantep'te pazar günü etkili olan ve "süper hücre" (supercell) olarak adlandırılan şiddetli fırtına, dolu ve hortum felaketinin bilançosu gün ağarınca netleşti.

Yaklaşık 40 dakika süren afet, şehir genelinde büyük çaplı maddi hasara ve yaralanmalara yol açtı.

FIRTINA NEDENİYLE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Gaziantep Valiliği, il genelindeki 61 okulda yapılan incelemelerde bazı okulların tadilata alınması gerektiğini belirtirken; 23 okulda 2 gün, 1 okulda ise 3 gün olmak üzere toplamda 24 okulda eğitim öğretime ara verildiğini açıkladı.

"03 Mayıs 2026 Pazar günü ilimizde yaşanan şiddetli yağış, fırtına, dolu, heyelan ve sel baskını olayları nedeniyle bazı okullarda hasar meydana gelmiş ve ilimiz genelinde toplam 61 okulda görevlendirilen mühendisler tarafından yerinde inceleme yapılmıştır." denilen açıklamada şunlara yer verildi:

"Yapılan değerlendirmeler neticesinde bazı okullarımızda tadilat işlemleri tamamlanarak eğitim öğretime hazır hale getirilmiştir. Bununla birlikte bazı okullarımızın süreli olarak başka okullara taşınmasına, bazı okullarımızda ise kısa süreli tadilat yapılmasına gerek görülmüştür. Bu çerçevede yapılacak işlemler nedeniyle aşağıda isimleri bulunan 23 okulumuzda 5 Mayıs 2026 tarihinden başlamak üzere 2 gün, 1 okulumuzda ise 3 gün eğitim öğretime ara verilmiştir."

İlimizde 3 Mayıs 2026 tarihinde yaşanan afet sonrasında bazı okullarımızda yapılacak çalışmalar nedeniyle eğitim öğretime ara verilmesi ile ilgili basın açıklama metnimiz için ⬇️⬇️ tıklayınız. — Gaziantep Valiliği (@gantepvaliligi) May 4, 2026

GAZİANTEP'TE HANGİ OKULLARDA EĞİTİME ARA VERİLDİ?

3 Gün Süreyle Eğitime Ara Verilen Okullar:

Şahinbey: Yunus Emre Anadolu Lisesi

2 Gün Süreyle Eğitime Ara Verilen Okullar: