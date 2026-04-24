En çok fezleke Özgür Özel'e!

Yunanistan Meclisi, Avrupa Birliği'nden (AB) sağlanan tarım desteklerinin dağıtımında yolsuzluğa karıştıkları şüphesiyle 13 milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırdı. Avrupa Kamu Savcılığı Ofisi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında alınan bu karar, Yunan siyasetinde deprem etkisi yarattı.

BAKANLAR GÖREVDEN ALINMIŞTI

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, Yunan Devlet Televizyonu ERT’nin haberine göre, iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi üyesi olan 13 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis Genel Kurulu'nda yapılan oylama kabul edildi. Söz konusu yolsuzluk skandalıyla bağlantılı olarak daha önce iki bakan görevden alınmış, 3 Nisan’da kabine değişikliğine gidilmişti. Ayrıca, soruşturma netleşene kadar çiftçilere yönelik ödeneklerin askıya alınmasına karar verildi.

TBMM’DE 1052 FEZKELE BEKLİYOR

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik süreçler devam ediyor. Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon’un gündeminde, 27. yasama döneminden devreden 692 dosya ile birlikte toplam 1052 fezleke bulunuyor. Yaklaşık 150 milletvekilini ilgilendiren bu dosyaların parti bazındaki dağılımına bakıldığında, 628 dosya ile en yüksek sayının DEM Parti milletvekillerine ait olduğu görülüyor. CHP’de ise 138 milletvekilinden yaklaşık 70'i hakkında toplam 325 fezleke bulunurken; AKP, MHP, İyi Parti, Yeni Yol Grubu ve bağımsız milletvekillerine ilişkin dosya sayısı ise 99.

EN FAZLA FEZKELE ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDA

Karma Komisyon’daki veriler incelendiğinde, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in hem liderler hem de kendi partisi içinde en fazla fezlekeye sahip isim olduğu görülüyor. Özel hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle 52 ayrı dosya bulunuyor.

DOSYALAR YASAMA DÖNEMİ SONUNA BIRAKILIYOR

Meclis teamülleri gereği, olağanüstü bir durum oluşmadığı sürece bu dosyaların büyük bir kısmı yasama döneminin sonuna bırakılıyor. Soruşturmanın gizliliği ilkesi uyarınca, Meclis’e sunulan dokunulmazlık dosyalarının içeriği kamuoyuyla paylaşılmıyor ve yalnızca ilgili komisyon üyeleri tarafından incelenebiliyor.