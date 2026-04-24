Otel otel gezip hırsızlık yaptı

Otel otel gezip hırsızlık yaptı
Beyoğlu ve Fatih'te bulunan 2 otelde müşterilerin para ve dizüstü bilgisayarını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan Fas uyruklu şüpheli tutuklandı. Şüphelinin hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Beyoğlu, Firuzağa Mahallesi Cezayir Sokak'ta 1 Nisan'da meydana gelen olayda Pakistan uyruklu A.A.S.'nin çantasında bulunan bin 200 dolar ve 5 bin Türk lirası çalındı. İhbar üzerine polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kamyonet hırsızı otelde saklanırken yakalandı! Sahte kimlikle giriş yapmışKamyonet hırsızı otelde saklanırken yakalandı! Sahte kimlikle giriş yapmış

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Polisin olayla ilgili çalışması sürerken şüphelinin 6 Nisan'da bu kez Fatih Cankurtaran Mahallesi Kutlugün Sokak'taki bir hostelde M.T.'ye ait içinde dizüstü bilgisayar bulunan çantayı çaldığı belirlendi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.

Fas uyruklu olduğu belirlenen A.F. (44), polis ekiplerince takibe alındı. Şüpheli, Avcılar'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
TOKİ İstanbul kurası yarın başlıyor: Tam 3 gün sürecek!
TOKİ İstanbul kurası yarın başlıyor: Tam 3 gün sürecek!
10 yıldır damla akmıyordu: Şelale yeniden gürül gürül akmaya başladı
10 yıldır damla akmıyordu: Şelale yeniden gürül gürül akmaya başladı
Taksiciler harekete geçti: Onları istemiyorlar, para kazanamayacaklar
Taksiciler harekete geçti: Onları istemiyorlar, para kazanamayacaklar