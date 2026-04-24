Otel otel gezip hırsızlık yaptı

Beyoğlu, Firuzağa Mahallesi Cezayir Sokak'ta 1 Nisan'da meydana gelen olayda Pakistan uyruklu A.A.S.'nin çantasında bulunan bin 200 dolar ve 5 bin Türk lirası çalındı. İhbar üzerine polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Polisin olayla ilgili çalışması sürerken şüphelinin 6 Nisan'da bu kez Fatih Cankurtaran Mahallesi Kutlugün Sokak'taki bir hostelde M.T.'ye ait içinde dizüstü bilgisayar bulunan çantayı çaldığı belirlendi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.

Fas uyruklu olduğu belirlenen A.F. (44), polis ekiplerince takibe alındı. Şüpheli, Avcılar'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)