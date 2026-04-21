Kamyonet hırsızı otelde saklanırken yakalandı! Sahte kimlikle giriş yapmış

Yayınlanma:
Kocaeli'de bir iş yerinden hafif ticari kamyoneti çalarak Manisa'ya giden ve sahte kimlikle otelde kalan şüpheli yakalandı. Şahıs, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

Olay, 18 Nisan’da Kocaeli’nin Karamüsel ilçesinde bir iş yerinde meydana geldi.

İddiaya göre iş yerinden 2 cep telefonu, bahşiş toplama kutusu, 500 TL nakit para ile işyeri önünde park halinde bulunan kamyonet çalındı.

SAHTE KİMLİKLE OTELDE KAPDIĞI BELİRLENDİ

İhbar üzerine çalışma başlatan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlık olayını U.A. isimli şüphelinin gerçekleştirdiğini tespit etti.

U.A.’nın çaldığı araçla Manisa’ya gittiği ve sahte kimlik kullanarak bir otelde kaldığı belirlendi.

10 AYRI DOSYADAN ARANMA VE 4 YIL 7 AY KESİNLEŞMİŞ HAPSİ ÇIKTI

Polis ekiplerince dün Manisa’da düzenlenen operasyonla U.A. yakalandı.

U.A.’nın 10 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında 4 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Hafif ticari kamyonet ise Manisa’da terk edilmiş halde bulunduğu ve yapılan işlemlerin ardından sahibine teslim edildiği bildirildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen U.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

