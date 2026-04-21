Son Dakika | MSB: Ankara'da eğitim uçuşu yapan helikopter düştü

Yayınlanma:
Son dakika haberi...Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'da eğitim uçuşu yapan Ağır Nakliye Helikopterinin kaza kırıma uğradığını duyurdu. Açıklamada, personelde herhangi bir olumsuz durum olmadığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara Temelli bölgesinde, Kara Havacılık Komutanlığı'na ait bir CH-47 Ağır Nakliye Helikopterinin, eğitim uçuşu yaptığı sırada kaza kırıma uğradığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, düşen helikopterdeki personelde herhangi bir olumsuz durum olmadığı belirtildi.

Bakanlık, kaza kırımın henüz neden gerçekleştiğinin bilinmediğini ifade ederek, kaza kırım nedeninin, yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirleneceğini kaydetti.

MSB: BİR HELİKOPTERİMİZ, EĞİTİM UÇUŞU SIRASINDA ANKARA'DA KAZA KIRIMA UĞRADI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kara Havacılık Komutanlığımıza ait bir CH-47 Ağır Nakliye Helikopterimiz, eğitim uçuşu icra ettiği Ankara/Temelli bölgesinde henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Personelimizde herhangi bir olumsuz durum yoktur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucunda belirlenecektir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

