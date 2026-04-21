Yangında dumandan bayılan kişiyi itfaiye böyle kurtardı: Zamanla yarış kask kamerasında

Diyarbakır'da bir iş yerinde yangın çıktı. Mahsur kalan bir kişi, dumandan bayıldı. Bayılan vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiyenin zamanla yarıştığı anlar ise bir itfaiye erinin kask kamerasına yansıdı.

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki bir iş yerinde çıkan yangında dumandan etkilenerek bayılan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından fark edilerek kurtarıldı.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde, öğleden sonra meydana geldi.

İş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BAYGIN HALDE BULUNDU

Ekiplerin yangına müdahale için girdiği iş yerinde dumandan etkilenen 1 kişi baygın halde bulundu.

Ekiplerin çalışmasıyla iş yerinden baygın halde çıkarılan vatandaş, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

KURTARMA ANI KASK KAMERASINDA

Yangına müdahale ve kurtarma anları ise itfaiye ekiplerinin kask kamerasına yansıdı.

Yangının çıkış nedenini belirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

