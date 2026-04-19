Oto elektrikçi dükkanında korkutan yangın: 1'i itfaiyeci 2 yaralı
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan bir oto elektrikçi dükkânında akşam saatlerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında alevler, çatıda bulunan lastiklere sıçradı.
Horozluhan Mahallesi Çatalçam Sokak'taki yangını gören esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Görme engelli adam yangından kıl payı kurtarıldı
1'İ İTFAİYE GÖREVLİSİ 2 YARALI
Alevlerin sardığı iş yerinde bulunan elektronik malzemeler patladı. Küçük çaplı patlamaların yaşandığı yangında bir iş yeri çalışanı ve bir itfaiye görevlisi hafif yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın ise yaklaşık iki saatlik müdahalenin ardından güçlükle söndürüldü.
Yangının asıl çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ve polis ekipleri inceleme başlattı. (DHA)