Oto elektrikçi dükkanında korkutan yangın: 1'i itfaiyeci 2 yaralı

Konya Selçuklu'daki bir oto elektrikçi dükkanında çıkan yangında, biri itfaiye görevlisi olmak üzere iki kişi yaralandı.

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan bir oto elektrikçi dükkânında akşam saatlerinde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında alevler, çatıda bulunan lastiklere sıçradı.

Horozluhan Mahallesi Çatalçam Sokak'taki yangını gören esnafın ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Görme engelli adam yangından kıl payı kurtarıldıGörme engelli adam yangından kıl payı kurtarıldı

1'İ İTFAİYE GÖREVLİSİ 2 YARALI

Alevlerin sardığı iş yerinde bulunan elektronik malzemeler patladı. Küçük çaplı patlamaların yaşandığı yangında bir iş yeri çalışanı ve bir itfaiye görevlisi hafif yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın ise yaklaşık iki saatlik müdahalenin ardından güçlükle söndürüldü.

Yangının asıl çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ve polis ekipleri inceleme başlattı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Çekmecenizde bir servet yatıyor olabilir: Eski telefonlar altınla yarışıyor!
Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma sistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Baraj kapakları bir bir açıldı
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
Türkiye
Motosiklet çarpan bebek ve babası yaralandı: Feci kaza kamerada
Motosiklet çarpan bebek ve babası yaralandı: Feci kaza kamerada
Aksaray-Nevşehir kara yolunda zincirleme kaza: 7 yaralı
Aksaray-Nevşehir kara yolunda zincirleme kaza: 7 yaralı
Aziz İhsan Aktaş'ın hesaplarındaki bloke kaldırıldı
Aziz İhsan Aktaş'ın hesaplarındaki bloke kaldırıldı