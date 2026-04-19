Görme engelli adam yangından kıl payı kurtarıldı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yangın çıkan apartmanda mahsur kalan görme engelli Nusret Bengüoğlu, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde görme engelli Nusret Bengüoğlu'nun yaşadığı apartmanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Akıncılar Mahallesi 8 Eylül Caddesi'ndeki Bengüoğlu'nun 6 katlı apartmanın dördüncü katındaki daireden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahalede bulunan ekipler, binadakileri tahliye etmek için çalışma yürüttü.

Son Dakika | Lise yurdunda yangın! 46 öğrenci tahliye edildiSon Dakika | Lise yurdunda yangın! 46 öğrenci tahliye edildi

GÖRME ENGELLİ ADAM YARALI KURTARILDI

Yangının çıktığı evde yaşayan Nusret Bengüoğlu (65), itfaiye ekiplerince yaralı olarak tahliye edildi.

Dumandan etkilenen Bengüoğlu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yanan dairenin iki kat üzerindeki evinde mahsur kalarak dumandan etkilenen görme engelli Yasemin Özpazarcı da itfaiyenin sepetli merdiveniyle balkondan kurtarıldı.

Özpazarcı'ya ilk müdahale olay yerindeki ambulansta yapıldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yüzde 20 büyüyen pikap pazarında mevsimi geldi rekabet kızıştı
Belediye açıkladı: Girişler 1 TL oldu!
Real Madrid'de kriz çıktı: Arda Güler listede yok
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor: Baraj kapakları bir bir açıldı
Geçen yıl kurumuştu şimdi taşıyor:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Firari hükümlü kuyuda yakalandı
Siirt'te sağanak sonrası facia: 35 küçükbaş öldü
Teğmen başından vurulmuş halde ölü bulundu
