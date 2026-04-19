Görme engelli adam yangından kıl payı kurtarıldı
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde görme engelli Nusret Bengüoğlu'nun yaşadığı apartmanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Akıncılar Mahallesi 8 Eylül Caddesi'ndeki Bengüoğlu'nun 6 katlı apartmanın dördüncü katındaki daireden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Alevlere müdahalede bulunan ekipler, binadakileri tahliye etmek için çalışma yürüttü.
GÖRME ENGELLİ ADAM YARALI KURTARILDI
Yangının çıktığı evde yaşayan Nusret Bengüoğlu (65), itfaiye ekiplerince yaralı olarak tahliye edildi.
Dumandan etkilenen Bengüoğlu, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yanan dairenin iki kat üzerindeki evinde mahsur kalarak dumandan etkilenen görme engelli Yasemin Özpazarcı da itfaiyenin sepetli merdiveniyle balkondan kurtarıldı.
Özpazarcı'ya ilk müdahale olay yerindeki ambulansta yapıldı.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. (AA)