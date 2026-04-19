Son Dakika | Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta meydana gelen okul saldırısı ile ilgili soruşturma kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü görevden alındı.

Kahramanmaraş'ta 9'u öğrenci 1'i öğretmen 10 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur görevden alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlara yer verildi:

"15 Nisan 2026 tarihinde Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulunda yaşanan elim saldırıya ilişkin süreç, Bakanlığımızca yakından takip edilmektedir. Olayın tüm boyutlarıyla araştırılması amacıyla Bakanlığımız Teftiş Kurulu Başkanlığı başmüfettişlerince yürütülen inceleme ve soruşturma, çok yönlü olarak devam etmektedir. Menfur olayı müteakiben başlatılan idari süreçler kapsamında soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesini teminen Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur, görevden alınmıştır."

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitim gören İsa Aras Mersinli isimli öğrenci, babasına ait olduğu belirlenen 5 adet silah ve 7 şarjör ile okulda silahlı saldırı düzenlemişti.

Gerçekleşen olay sonucunda on kişi hayatını kaybederken, saldırıda hayatını kaybeden Mersinli'nin babası tutuklanmıştı.

Yaşanan bu olayın ardından, Kahramanmaraş il genelindeki tüm okullarda eğitim ve öğretime 2 gün süreyle ara verilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

