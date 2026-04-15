Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar

Hollanda’nın uçsuz buçaksız tarım arazilerinden gelen görüntüler modern teknoloji ile insan gücünün alışılagelmişin dışındaki buluşmasını gözler önüne seriyor.

Avrupa tarımında yeni bir standart olarak kabul edilen "Liggend wieden" yani yatarak yabani ot temizleme yöntemi hem sürdürülebilir üretim hem de işçi sağlığı açısından devrim niteliğinde bir uygulama olarak dikkat çekiyor. Geleneksel yöntemlerin aksine bu sistemle birlikte tarlalardaki ağır mesai artık çok daha farklı bir boyuta taşınıyor.

TARLANIN ORTASINA 'YATAK' KOYDULAR

Tarım sektöründe yabani otlarla mücadele genellikle ya ağır kimyasal ilaçlarla ya da işçilerin saatlerce bel bükerek çalışmasıyla gerçekleştiriliyor. Hollandalı üreticiler bu yorucu süreci daha konforlu ve çevre dostu bir hale getirmek için traktörlerin arkasına özel platformlar ekledi.

ELLERİYLE TEK TEK AYIKLIYORLAR

Yerden sadece birkaç santimetre yükseklikte duran ve yan yana dizilmiş yatakları andıran bu düzenekler işçilerin yüzüstü uzanarak çalışmasına imkan tanıyor. Traktör çok düşük bir hızla ilerlerken çalışanlar sadece ellerini kullanarak hassas bitkilerin arasındaki zararlı otları tek tek ayıklıyor.

KİMYASAL SAVAŞ BİTTİ İNSAN ELİ KAZANDI

Bu yöntemin yaygınlaşmasındaki en büyük etken Avrupa Birliği’nin giderek katılaşan tarım ilacı politikaları olarak gösteriliyor. Kimyasal kullanımını en alt seviyeye indirmek isteyen organik tarım üreticileri için bu sistem en güvenilir çözüm yolu haline geldi.

Özellikle kuşkonmaz, çilek ve soğan gibi makinelerin zarar verebileceği hassas mahsullerde tercih edilen bu teknik sayesinde toprak sağlığı da güvence altına alınıyor. Kimyasal kalıntı bırakılmadığı için toprağın biyolojik yapısı korunurken makinelerin ayırt edemediği genç sürgünler insan eliyle özenle korunuyor.

ESKİDEN BELLERİ BÜKÜLÜRDÜ ŞİMDİ TARLADA UZANIYORLAR

Tarım işçiliğinin en büyük sorunu olan bel fıtığı ve kronik sırt ağrıları bu platformlar sayesinde tarihe karışıyor. Vücut ağırlığını eşit şekilde dağıtan bu "yatarak çalışma" sistemi omurgadaki baskıyı tamamen ortadan kaldırıyor.

HEM İŞÇİ SAĞLIĞI KORUNUYOR HEM DE VERİM İKİYE KATLANIYOR

Ayakta veya eğilerek yapılan işe oranla çok daha sistematik bir ilerleyiş sağlayan yöntem hem iş verimliliğini artırıyor hem de işçi sağlığını öncelik haline getiriyor. Modern tarımın sadece makineleşmek değil insan emeğini daha sağlıklı koşullara taşımak olduğunu kanıtlayan bu uygulama Avrupa’daki diğer üreticiler tarafından da yakından takip ediliyor.