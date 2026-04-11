Mola verdiler, çocukluğa döndüler: Temizlik işçileri tahterevallide eğlendi

Yayınlanma:
Bursa’da çocuk parkını temizleyen belediye temizlik işçileri, mola verdikleri sırada tahterevalliye binerek eğlenceli anlar yaşadı. İş stresini kısa süreliğine unutan çalışanların neşeli halleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa’da çocuk oyun parkını temizleyen Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, işlerini tamamladıktan sonra verdikleri molada tahterevalliye binerek kısa süreliğine çocuklar gibi eğlendi.

Yunuseli Mahallesi’nde yaşanan bu anlar, bir mahalle sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı ve sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, temizlik işçilerinin iş stresini bir süreliğine geride bırakıp neşeli anlar yaşadığı görüldü. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da bu görüntüleri paylaşarak ekiplerin çalışma azmine ve pozitif enerjisine dikkat çekti.

Olayın ardından konuşan temizlik görevlilerinden Enes Akbulut ve Gülamir Taş, hem işi sevdiklerini hem de mola anında eğlendiklerini ifade etti.

O İŞÇİLER KONUŞTU

Enes Akbulut, yaşanan anlarla ilgili şu sözleri kullandı: “Mola saatinde canımız sıkıldı. Oturduk ve eğlendik. Görüntüleri kimin çektiğini bilmiyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. 11 yıldır bu işi yapıyorum ve hala enerjim yüksek.

Diğer görevli Gülamir Taş ise "Arkadaşım söyleyince biz de tahterevalliye bindik ve çok eğlendik. Başkanımızı çok seviyor ve işimizi de severek yapıyoruz. Kimin çektiğini bilmediğimiz görüntüleri bizde sanal medyada gördük" ifadelerini kullandı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Ay’dan dönüş başladı: Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Ay’dan dönüş başladı:
Saatte 25 bin mil hızla ateş topunun içine giriyorlar!
Samsung varisi vergi ödemek için 2.1 milyar dolarlık hissesini sattı
Samsung'un mirası ortalığı karıştırdı
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
Okyanusun dibinde yol keşfettiler
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
En bilgili insanlar bu 4 tarihte doğuyor
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor: 44 kilometre uzunluğunda olacak
44 kilometre uzunluğunda olacak
Ankara'ya 4 yeni metro hattı geliyor
Hiçbir insan görmemişti! Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Hiçbir insan görmemişti!
Ay'ın 'karanlık' yüzünden ilk kareler geldi
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Emekli polisin feci ölümü! Devrilen traktörün altında can verdi
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Alevler arasında mahsur kaldılar: Canlarını duvarı delerek kurtardılar!
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı
Ugandalı komutan gerçek mi? Tehdit etmekten vazgeçmedi sonra bakın ne yaptı