Mola verdiler, çocukluğa döndüler: Temizlik işçileri tahterevallide eğlendi

Bursa’da çocuk oyun parkını temizleyen Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, işlerini tamamladıktan sonra verdikleri molada tahterevalliye binerek kısa süreliğine çocuklar gibi eğlendi.

Yunuseli Mahallesi’nde yaşanan bu anlar, bir mahalle sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı ve sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde, temizlik işçilerinin iş stresini bir süreliğine geride bırakıp neşeli anlar yaşadığı görüldü. Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın da bu görüntüleri paylaşarak ekiplerin çalışma azmine ve pozitif enerjisine dikkat çekti.

Olayın ardından konuşan temizlik görevlilerinden Enes Akbulut ve Gülamir Taş, hem işi sevdiklerini hem de mola anında eğlendiklerini ifade etti.

O İŞÇİLER KONUŞTU

Enes Akbulut, yaşanan anlarla ilgili şu sözleri kullandı: “Mola saatinde canımız sıkıldı. Oturduk ve eğlendik. Görüntüleri kimin çektiğini bilmiyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. 11 yıldır bu işi yapıyorum ve hala enerjim yüksek.”

Diğer görevli Gülamir Taş ise "Arkadaşım söyleyince biz de tahterevalliye bindik ve çok eğlendik. Başkanımızı çok seviyor ve işimizi de severek yapıyoruz. Kimin çektiğini bilmediğimiz görüntüleri bizde sanal medyada gördük" ifadelerini kullandı. (DHA)