Beylikdüzü'nde sır ölüm: Cansız bedeni park edilmiş araçta bulundu

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde Kemal Kayış, park halindeki otomobilinin içinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. 45 yaşındaki adamın ölümünün şüphe barındırdığı gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Beylikdüzü'nde Kemal Kayış'ın arkadaşları, 45 yaşındaki adamı otomobilinde başından vurulmuş halde ölü buldu. Olay yerine sevk edilen ekipler, Kayış'ın şüpheli ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

BEYLİKDÜZÜ'NDE SIR ÖLÜM

Panik yaratan olay, öğle saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi, Kışla Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre Kemal Kayış'ın arkadaşları, otomobilin yanına geldiklerinde Kayış'ı başından vurulmuş ve kanlar içerisinde hareketsiz halde buldu.

CANSIZ BEDENİ ARACINDA BULUNDU

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kemal Kayış'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri olay yerini emniyet şeridiyle kapatarak otomobil içerisinde ve çevresinde detaylı inceleme başlattı.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTRUMA BAŞLATILDI

Polis ekiplerinin başlatmış olduğu soruşturmada başından silahla vurulduğu belirlenen Kemal Kayış'ın borcu olduğu öğrenildi.

Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen Kayış'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

