Otelin kapısına pusu kurup sevgilisini ve arkadaşını öldürdü: Cinayetin görüntüsü ortaya çıktı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde 29 Nisan akşamı meydana gelen ve üç kişinin ölümüyle sonuçlanan kanlı saldırıya dair yeni detaylar ortaya çıktı.

Eski sevgilisine ve yanındaki arkadaşına otel çıkışında pusu kuran 53 yaşındaki Ecevit Cankurt'un, kadınları defalarca ateş ederek katlettiği anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

OTELİN KAPISINA PUSU KURUP SEVGİLİSİNİ VE ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ

Olay, saat 21.30 sıralarında Terzialiler Mahallesi Başoğlu Sokak’taki bir otelin önünde yaşandı. İddiaya göre, 53 yaşındaki Ecevit Cankurt, eski sevgilisi olduğu öne sürülen 25 yaşındaki Serap Yılmaz ve onunla birlikte aynı otelde konaklayan 32 yaşındaki arkadaşı Hatice Yeysikan’ın dışarı çıkmasını bekledi.

Kadınların, garson olarak çalıştıkları eğlence kulübüne gitmek üzere hazırlandıkları ve kendilerini alacak aracın kapıya yanaştığı sırada saldırı gerçekleşti.

Cankurt'un silahından çıkan kurşunların hedefi olan Serap Yılmaz olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Hatice Yeysikan da doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından otomobiliyle kaçan Ecevit Cankurt, polisin takibi sonucu kıstırıldığı noktada tabancayla kendisini göğsünden vurarak yaşamına son verdi.

CİNAYETİN GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

NTV'den Onur Aksoy'un haberine göre, soruşturma dosyasına giren güvenlik kamerası kayıtları, infaz anındaki dehşeti gözler önüne serdi. Görüntülerde, otel kapısına kadınları işe götürecek gri renkli bir aracın yanaştığı, bu sırada lobiden çıkan kadınların pusuda bekleyen Cankurt tarafından yaylım ateşine tutulduğu görülüyor.

Kayıtlarda saldırganın kadınlara defalarca ateş ettiği, kadınlardan birinin can havliyle otelin içine doğru kaçmaya çalıştığı anlar da yer aldı.

Katil zanlısı Ecevit Cankurt ile Serap Yılmaz’ın daha önce sevgili oldukları, ayrılık sonrası aralarında ciddi anlaşmazlıklar ve alacak-verecek meselesinden kaynaklı husumet bulunduğu iddia edildi. Çifte cinayet ve intiharla sonuçlanan olayla ilgili emniyet güçlerinin yürüttüğü geniş çaplı soruşturma devam ediyor.