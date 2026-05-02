Çığ altında kaldı 5 aydır bulunamadı! Kaybolan çoban için arama çalışmaları yeniden başlatıldı

Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Aksu Yaylası’nda 31 Aralık 2025'te çığ altında kalan Bülent Gezer için arama kurtarma çalışmaları yeniden başladı. Bölgede çığ tehlikesi ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 Ocak’ta çalışmalara ara verilmişti.

Olay, 31 Aralık 2025’te Zekeriya köyüne bağlı Aksu Yaylası’nda meydana geldi. Deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikte bulunan yaylada, Erzurum sınırına yakın bölgede yaklaşık 1200 küçükbaştan oluşan sürüyü Ardanuç yönüne götürmeye çalışan 6 çoban çığ altında kaldı.

Tipinin de etkili olduğu bölgede 3 çoban kendi imkânlarıyla kurtuldu. İhbar üzerine AFAD ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edildi. İş makinelerinin yolu açmasının ardından ekipler yaylaya ulaşabildi.

İKİ ÇOBAN BULUNMUŞTU

Kar altında kalan Afganistan uyruklu Kerimullah Azizulla, Suat Temel ve Bülent Gezer için valilik koordinasyonunda geniş çaplı arama başlatıldı. Çalışmalara AFAD’ın yanı sıra JAK, jandarma komando birlikleri, Karayolları, İl Özel İdaresi, Ardanuç Belediyesi, Çoruh Arama Kurtarma ve Hopa Arama Kurtarma ekipleri de katıldı.

Yaklaşık 200 personel ve 15 araçla yürütülen çalışmalarda bini aşkın küçükbaş güvenli bölgeye taşındı. Aramaların ilk gününde besici Suat Temel’in, ikinci gününde ise çoban Kerimullah Azizulla’nın cansız bedenine ulaşıldı.

ÇOBAN BÜLENT GEZER İÇİN ARAMALAR YENİDEN BAŞLATILDI

Çığ riski ve ağır hava koşulları nedeniyle durdurulan çalışmalar, şartların elverişli hâle gelmesiyle yeniden başlatıldı.

Erzurum İl AFAD Müdürlüğü’nden 4 uzman, Artvin İl AFAD Müdürlüğü’nden 6 arama kurtarma personeli, 2 jandarma komando ve köy muhtarından oluşan 13 kişilik ekip, Zekeriya köyü sakinlerinden Bülent Gezer’i bulmak için bölgede çalışma yürütüyor. (DHA)