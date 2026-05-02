Son Dakika | İçişleri'nden 27 kente sağanak uyarısı: Sel, su baskını, yıldırım...

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) alınan son bilgilere göre çok sayıda il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Açıklamada, 2 Mayıs Cumartesi ve 3 Mayıs Pazar günü bazı bölgelerde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı bildirildi.

Antalya’nın doğusu, Burdur’un doğusu ve Isparta’da bugün yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak bekleniyor. Pazar günü ise Antalya’nın iç ve doğu kesimleri ile Isparta ve Burdur’da yağışın etkisini sürdüreceği belirtildi.

Diyarbakır’ın kuzey ve doğusu, Siirt’in batısı, Batman çevreleri ile Bitlis’in batısında da yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

MARMARA VE EGE'DE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENTİSİ

3 Mayıs Pazar günü Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Çanakkale’nin iç kesimlerinde yağış etkili olacak. Öğle saatlerinden itibaren Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde de yerel kuvvetli yağmur ve sağanak bekleniyor. Bursa çevreleri ile Bilecik’in güney kesimlerinde yağışın yer yer çok kuvvetli olacağı, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar görülebileceği bildirildi.

Aynı gün Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, İzmir çevreleri ile Aydın’ın iç kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra Denizli ve Manisa çevreleri ile Muğla’nın iç kesimlerinde de sağanak etkili olacak. Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinde yağışın yer yer çok kuvvetli olacağı, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebileceği kaydedildi.

Türkiye bu kez de sıcaktan bunalacak! Kabus gibi çökmeye geliyor

AKDENİZ'DE ÇOK KUVVETLİ SAĞANAK

Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Adana’nın iç kesimleri ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak bekleniyor. Mersin’in batı kesimlerinde yağışın yer yer çok kuvvetli olacağı bildirildi.

İÇİŞLERİ UYARDI

Bakanlık, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu, heyelan ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaya çağırdı. Kar yağışı beklenen yüksek kesimlerde ise tipi, buzlanma ve don riskine karşı tedbirli olunması istendi.