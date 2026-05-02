Türkiye bu kez de sıcaktan bunalacak! Kabus gibi çökmeye geliyor

Yayınlanma:
Türkiye bir türlü bitmeyen kış etkisinden kurtulmayı beklerken Prof. Dr. Murat Türkeş, kavurucu sıcakları yaşatacak El Nino uyarısını yaptı. Havalar bu kez de sıcaktan bunaltacak. Gözlenen uzun süreli ısınma, iklim değişikliği ve El Nino etkisiyle bu yazın zor geçmesi beklenirken çölleşme tehlikesi Suriye sınırından başlayarak kabus gibi çökmeye geliyor.

Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Türkeş, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu iklim krizine dair çarpıcı uyarılarda bulundu.

Uzun süren soğuk havaların ardından yaz aylarının aşırı sıcaklarla geçeceğini belirten Türkeş, El Nino etkisinin küresel ısınma ile birleşerek sıcaklık rekorlarını beraberinde getireceğini vurguladı.

TÜRKİYE BU KEZ DE SICAKTAN BUNALACAK!

Yüzey sıcaklıklarındaki artış eğiliminin sürdüğünü belirten Prof. Dr. Murat Türkeş, bu yıl özellikle kuvvetli bir El Nino olasılığının altını çizdi.

İklim değişikliğinin etkisiyle sıcaklıkların pek çok bölgede mevsim normallerinin üzerine çıkacağını ifade eden Türkeş, "Haziran sonuyla birlikte son yıllarda yaşadığımız gibi özellikle karasal iç bölgelerde, İç Anadolu'da, Güneybatı Anadolu'da ve Güneydoğu Anadolu'da bazı istasyonlarda yüksek sıcaklık rekorları kırılma olasılığı söz konusu" dedi.

Türkeş, bu ısınma dalgasının sadece geçici bir durum olmadığını, son yıllarda sonbahar ve kış yağışlarının giderek azalmasıyla birleşen yapısal bir sorun olduğunu hatırlattı.

KABUS GİBİ ÇÖKMEYE GELİYOR

Prof. Dr. Türkeş, mevcut iklim senaryolarının devam etmesi durumunda Türkiye’yi bekleyen asıl tehlikenin "tam kuraklık" olduğunu açıkladı. 2040 yılı sonrasına dair karamsar senaryolara dikkat çeken Türkeş, Suriye’nin kuzeyinde hakim olan çöl benzeri iklimin Türkiye sınırlarına girebileceğini savundu.

Bu değişimin yaratacağı riskleri detaylandıran Türkeş şunları söyledi:

"Güneydoğu Anadolu'nun güney bölümü, Türkiye'nin tahıl ambarı olan Konya Havzası'nı da içerecek biçimde İç Anadolu'nun orta ve güney bölümlerinde, hatta İç Batı Anadolu'da ve Trakya'da kurak bir bölge oluşma olasılığı var."

Türkeş, bu tablonun gerçekleşmesi durumunda Türkiye'nin fiziksel ve ekonomik su kıtlığıyla karşı karşıya kalacağını, su fakiri bir ülke olma yoluna gireceğini ve gıda güvenliğinin ciddi tehlikeye gireceğini ifade etti. Eğer iklim değişikliği hızı kesilmezse, bugün sınırda gözlenen yarı kurak iklimin yerini geniş alanlarda çöl benzeri arazi koşullarına bırakabileceği uyarısı yapıldı. (DHA)

