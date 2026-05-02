Avcılar'da martı operasyonu: 18 saat sonra kurtarıldı

Avcılar’da bir binanın havalandırma boşluğuna düşerek içeride kalan martı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaklaşık 18 saat boyunca mahsur kalan kuş, sağlıklı olduğu tespit edilince doğaya bırakıldı.

İtfaiyenin kurtardığı martı özgürlüğe uçtu!

Olay, dün akşam saatlerinde Denizköşkler Mahallesi’ndeki üç katlı bir binada yaşandı. Giriş katta oturan Selim Biçer, isimli yurttaş banyodan gelen sesleri fark edince havalandırma boşluğunu kontrol etti ve bir martının içeride sıkıştığını gördü.

18 SAAT SONRA KURTARILDI

Kendi çabalarıyla kuşu çıkaramayan Biçer, sabah saatlerinde itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, banyodaki havalandırma penceresini sökerek martıya ulaştı.

Yaklaşık 18 saat sonra bulunduğu yerden çıkarılan martı, sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı ve kısa süre sonra uçarak gözden kayboldu.

"ÖNCE RÜZGAR SANDIM"

Yaşananları anlatan Selim Biçer, "Önce seslerin rüzgardan kaynaklandığını zannettim. Ancak kontrol edince mahsur kalan kuşu gördüm. Hemen itfaiyeyi aradım, sağ olsunlar gelip kurtardılar" ifadelerini kullandı. (DHA)