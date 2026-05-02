Avcılar'da martı operasyonu: 18 saat sonra kurtarıldı

Avcılar’da bir binanın havalandırma boşluğuna düşerek yaklaşık 18 saat mahsur kalan martı, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan martı, doğaya salındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Denizköşkler Mahallesi’ndeki üç katlı bir binada yaşandı. Giriş katta oturan Selim Biçer, isimli yurttaş banyodan gelen sesleri fark edince havalandırma boşluğunu kontrol etti ve bir martının içeride sıkıştığını gördü.

avcilarda-havalandirma-bosluguna-dusen-1289085-383561.jpg

18 SAAT SONRA KURTARILDI

Kendi çabalarıyla kuşu çıkaramayan Biçer, sabah saatlerinde itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, banyodaki havalandırma penceresini sökerek martıya ulaştı.

avcilarda-havalandirma-bosluguna-dusen-1289084-383561.jpg

Yaklaşık 18 saat sonra bulunduğu yerden çıkarılan martı, sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılınca serbest bırakıldı ve kısa süre sonra uçarak gözden kayboldu.

"ÖNCE RÜZGAR SANDIM"

Yaşananları anlatan Selim Biçer, "Önce seslerin rüzgardan kaynaklandığını zannettim. Ancak kontrol edince mahsur kalan kuşu gördüm. Hemen itfaiyeyi aradım, sağ olsunlar gelip kurtardılar" ifadelerini kullandı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Türkiye
Ankara'da yarın bu yollar kapalı!
Ankara'da yarın bu yollar kapalı!
Eskişehir'de şüpheli ölüm! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Eskişehir'de şüpheli ölüm! Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu