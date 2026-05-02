2 yaşındaki çocuk kaynar su dolu kovaya düştü!

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, evinde oyun oynarken kazara kaynar su dolu kovaya düşen 2 yaşındaki Alparslan A., vücudunda oluşan derin yanıklar nedeniyle ağır yaralandı.

SOBADA ISITILAN SU FACİA GETİRDİ

Olay, sabaha karşı saat 05.00 sularında Ertuğrulgazi Mahallesi Ata Sokak üzerinde bulunan bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre anne Hülya A., sobanın üzerinde ısıttığı kaynar suyu bir kovaya doldurdu. Bu sırada odada oyun oynayan minik Alparslan, bir anlık denge kaybı sonucu kaynar su dolu kovanın içine düştü.

DURUMU CİDDİ: BURSA ŞEHİR HASTANESİ’NE SEVK EDİLDİ

Çocuğun çığlıklarını duyan anne, oğlunu hemen kovadan çıkararak kendi imkanlarıyla İnegöl Devlet Hastanesi’ne yetiştirdi. Acil serviste yapılan ilk kontrollerde, küçük çocuğun vücudunun büyük bir kısmında ağır yanıklar olduğu tespit edildi. Durumunun ciddiyeti üzerine Alparslan A., Bursa Şehir Hastanesi Yanık Merkezi’ne sevk edildi.

Polis ekipleri, aileyi yasa boğan olayla ilgili tahkikat başlattı. (DHA)