İstanbul'da yere dökülen vidalar trafiği felç etti! Onlarca aracın lastiği patladı

İstanbul Silivri’de inşaat malzemesi taşıyan bir araçtan yola dökülen binlerce vida, trafiği felç etti. Yaklaşık 4 kilometrelik bir hatta yayılan vidalar nedeniyle çok sayıda aracın lastiği patlarken, D-100 kara yolunda kilometrelerce kuyruk oluştu.

4 KİLOMETRELİK "ÇİVİLİ TUZAK"

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında D-100 kara yolu Edirne istikameti Yeni Mahalle mevkisinde yaşandı. Hareket halindeki bir kamyondan döküldüğü tahmin edilen vidalar, geniş bir alana yayılarak seyir halindeki sürücülere zor anlar yaşattı. Lastikleri zarar gören sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis, Karayolları ve İBB ekipleri sevk edildi.

YOL TAMAMEN KAPATILDI, ESNAF YARDIMA KOŞTU

Ekipler, kesici maddelerin temizlenmesi için kara yolunun tüm şeritlerini yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapattı. Bu süreçte ulaşım yan yoldan sağlanırken, temizlik çalışmaları ilginç görüntülere sahne oldu. Trafik polisleri, belediye işçileri ve çevredeki esnaf, yola çömelerek vidaları tek tek elle topladı.

Bölge esnafından Hamza Yer, durumu fark edince yardıma koştuklarını belirterek, "Sürücülerin tekerlekleri zarar görmesin diye elimizden geldiğince toplamaya çalışıyoruz. Olayı yol kapanınca anladık" dedi.

SÜRÜCÜ ARANIYOR

Temizlik çalışmalarının ardından trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı. Öte yandan, trafikte bekleyen bir tanker şoförü ile görevli polis memuru arasında gerginlik yaşandı. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü, vidaların dökülmesine neden olan aracın plakasını ve sürücüsünü belirlemek için çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. (DHA)