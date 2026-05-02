İstanbul'da yere dökülen vidalar trafiği felç etti! Onlarca aracın lastiği patladı

Yayınlanma:
Silivri'de bir kamyondan D-100 kara yoluna dökülen vidalar nedeniyle onlarca aracın lastiği patladı. Yolun 2 saat trafiğe kapatıldığı olayda polis ve esnaf yoldaki vidaları elle topladı.

İstanbul Silivri’de inşaat malzemesi taşıyan bir araçtan yola dökülen binlerce vida, trafiği felç etti. Yaklaşık 4 kilometrelik bir hatta yayılan vidalar nedeniyle çok sayıda aracın lastiği patlarken, D-100 kara yolunda kilometrelerce kuyruk oluştu.

4 KİLOMETRELİK "ÇİVİLİ TUZAK"

Olay, sabah saat 09.00 sıralarında D-100 kara yolu Edirne istikameti Yeni Mahalle mevkisinde yaşandı. Hareket halindeki bir kamyondan döküldüğü tahmin edilen vidalar, geniş bir alana yayılarak seyir halindeki sürücülere zor anlar yaşattı. Lastikleri zarar gören sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis, Karayolları ve İBB ekipleri sevk edildi.

YOL TAMAMEN KAPATILDI, ESNAF YARDIMA KOŞTU

Ekipler, kesici maddelerin temizlenmesi için kara yolunun tüm şeritlerini yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapattı. Bu süreçte ulaşım yan yoldan sağlanırken, temizlik çalışmaları ilginç görüntülere sahne oldu. Trafik polisleri, belediye işçileri ve çevredeki esnaf, yola çömelerek vidaları tek tek elle topladı.

Bölge esnafından Hamza Yer, durumu fark edince yardıma koştuklarını belirterek, "Sürücülerin tekerlekleri zarar görmesin diye elimizden geldiğince toplamaya çalışıyoruz. Olayı yol kapanınca anladık" dedi.

2 yaşındaki çocuk kaynar su dolu kovaya düştü!2 yaşındaki çocuk kaynar su dolu kovaya düştü!

SÜRÜCÜ ARANIYOR

Temizlik çalışmalarının ardından trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak verilmeye başlandı. Öte yandan, trafikte bekleyen bir tanker şoförü ile görevli polis memuru arasında gerginlik yaşandı. Silivri İlçe Emniyet Müdürlüğü, vidaların dökülmesine neden olan aracın plakasını ve sürücüsünü belirlemek için çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İlk onun hasadı yapılıyor: Mersin'den Türkiye ve tüm dünyaya satılıyor
İlk onun hasadı yapılıyor
Mersin'den tüm dünyaya satılıyor
Düden Gölü kuraklıktan döndü: Tekrar pembeye büründü
Düden Gölü yeniden uyandı
Pembeye büründü
Okullarda sistem tamamen değişecek: Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Müfredata zorunlu ders ekleniyor
Okullarda sistem tamamen değişecek
Her emekliye aynı para yatmayacak! Bayram ikramiyesinde emeklilere kara haber
Doğa firarda! Bitkiler valizini topladı Kuzeydoğu’ya göç ediyor
Tekerleğin icadından sonraki büyük adım: 137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
Michelin ezberleri bozdu
137 yıllık lastik teknolojisi değişiyor
26 milyar dolarlık dev: Türkiye’nin tekstil sahnesindeki kozları ve riskleri
Otomobilde bahar yağmuru: Vitrine çıkan 10 yeni model
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Şehir içinde elektrikli uzun yolda benzinli: Mercedes’ten mühendislik harikası yeni hibrit
Bakan Gürlek'ten zaman aşımı sorusuna net yanıt
Bakan Gürlek'ten zaman aşımı sorusuna net yanıt
Kahramanmaraş okul saldırısında flaş gelişme: Saldırganın silahı okula nasıl soktuğu belli oldu
Kahramanmaraş okul saldırısında flaş gelişme: Saldırganın silahı okula nasıl soktuğu belli oldu